El alcalde de Pozo Alcón (Jaén) destaca la "alegría" por el "pellizco" de un quinto premio del Sorteo de Navidad de 2018

Publicado 22/12/2018 14:12:02 CET

POZO ALCÓN (JAÉN), 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pozo Alcón (Jaén), Iván Cruz, ha expresado su alegría por el "pellizco" de 900.000 euros que el 02.308, último quinto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, ha dejado en la localidad.

Así lo ha indicado este sábado a Europa Press el regidor, quien ha explicado que las 15 series, agraciadas con 60.000 euros cada una, se han vendido en la pastelería-confitería Confi, cuyo dueño, a su vez, las había adquirido en la administración número uno del municipio.

"Ha sido en una cafetería muy conocida, donde hacen unos dulces buenísimos, y la gente está muy contenta porque, aunque no es una gran cantidad, sí contribuirá a gastar con algo de más alegría y se notará en el pueblo", ha afirmado no sin felicitar a los agraciados.

Cruz, "cliente asiduo de la pastelería", ha explicado no lleva ningún décimo del 02.308, a pesar de que "todos los años" compraba en este establecimiento. "Se me ha pasado esta vez. Se ve que no estaría para que me tocara", ha comentado.

El 02.308, octavo quinto, ha repartido un total de 1.926.000 euros en las provincias de Sevilla, Jaén, Cádiz, Almería, Málaga y Córdoba. Dotado con 60.000 euros la serie, ha recaído también en Lleida, Barcelona, Madrid, Las Palmas, Guipúzcoa, Vizcaya, Valencia, Santa Cruz de Tenerife, Huesca, A Coruña, Gerona, Lugo, Cantabria, Guadalajara, Cáceres, Castellón, Palencia, Salamanca, Alicante, Asturias, Badajoz, Baleares, Burgos, Ciudad Real, León, Murcia, Navarra, Pontevedra, Segovia, Tarragona, Toledo y Valladolid.

El número ha sido cantado a las 11,53 horas en el sexto alambre de la sexta tabla. Haffsa Er-Erkaibi e Ilyas Akrouh han cantado número y premio y Diana Elisabeth Heredia y Alejandra Pareja Martínez han extraído las bolas.

El Sorteo Extraordinario de Navidad reparte este 22 de diciembre 2.380 millones de euros en premios, y los agraciados con el Gordo recibirán 400.000 euros al décimo, con 680 millones de euros a repartir con este premio principal.

Loterías y Apuestas del Estado (LAE) permite cobrar en el mismo día los premios inferiores a 2.000 euros del Sorteo de Navidad en los casi 12.000 puntos de venta oficiales, a partir de la tarde del mismo 22 de diciembre.