El alcalde señala que la restauración del Alcázar, que ya está al 62%, mostrará mejor su papel en la historia de Córdoba

Bellido (izda., al fondo), durante su visita a las obras de restauración en el Alcázar de los Reyes Cristianos. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de restauración de la Torre del Homenaje en el Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba, cuya ejecución ha alcanzado ya el 62% y que finalizarán en el último trimestre del presente año, servirán para "entender mucho mejor su papel en la evolución histórica de nuestra ciudad".

En este sentido y según ha informado el Ayuntamiento de Córdoba en una nota, Bellido, que ha visitado las obras, ha señalado que "el Alcázar de los Reyes Cristianos es un monumento clave en la historia de Córdoba", y esta intervención evidencia que "desde el gobierno local seguimos apostando por la recuperación y puesta en valor de nuestro patrimonio histórico".

También, según ha añadido, "con actuaciones como la desarrollada en su día en este mismo edificio, que recuperó su acceso histórico a través de La Ribera, o con las actuaciones que se desarrollan en la torre alminar del Convento de Santa Clara, en Regina o las que se han desarrollado en el Templo Romano, la Puerta del Puente, el Molino de la Albolafia o el retablo de San Rafael, que comparten el objetivo de preservar y poner en valor el inmenso atractivo y la riqueza de nuestro patrimonio".

Por lo que se refiere a los trabajos de restauración de la Torre del Homenaje y de la cubierta del Salón de los Mosaicos del Alcázar de los Reyes Cristianos, se encuentran en estos momentos al 62% de ejecución y se espera que estén finalizados en el último trimestre del año.

Esta restauración, impulsada desde la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), está adjudicada a la empresa Rehabitec y cuenta con un presupuesto de 308.910,19 euros. Los trabajos realizados hasta el momento han consistido en el afianzamiento estructural del cuerpo superior de remate de la Torre del Homenaje, para lo que ha sido necesario la introducción de dos tirantes que frenen el movimiento de la pieza y la estabilizaran.

Previamente se había realizado un estudio estructural que había puesto de manifiesto las patologias estructurales de la Torre. Para realizar esta operación, primeramente se ha procedido al destejado del cuerpo de remate para aligerar las cargas y se ha anillado con estructura provisional de sujeción mientras se realizada el atirantado. Igualmente se ha restaurado la veleta y su pie, así como las fábricas de ladrillo del mencionado cuerpo y se ha realizado la limpieza de los paramentos y repaso de los llagueados.

De la misma manera, se han eliminado los elementos de cemento que existían en esta zona de la Torre del Homenaje. El otro elemento sobre el que se está actuando con este proyecto es la cubierta existente sobre la bóveda que cubre el Salón de los Mosaicos, pieza fundamental dentro del Alcázar.

Para poder proceder a esta ejecución y por la seguridad del elemento patrimonial ha sido necesariA la generación de una estructura andamiada que permitiera la cubrición mientras se encontraba el espacio destejado, para protegerla de la afección de la lluvia.

En la cubierta se ha procedido a realizar el destejado, sellado de fisuras del lienzo hastial occidental, descubrimiento de los laterales norte y sur del cuerpo del Salón de los Mosaicos, y el análisis de la estructura de madera que sustentaba la cubierta.

Esta estructura esta formada por cerchas de madera de par y pendolón que se han podido datar gracias a inscripciones que se ha descubierto en uno de los pendolones. Se encuentran separadas una distancia aproximada de 50 centímetros, con bastantes daños en los apoyos.

Por otro lado, sobre el nivel de la cumbrera de la cubierta existe un lucernario sobre la zona del crucero del Salón de los Mosaicos que coincide con la antigua capilla. Este lucernario, una vez que se ha podido acceder a él, gracias al andamiaje, ha sido objeto de un estudio más pormenorizado, que ha generado un documento complementario a nivel conceptual que ha sido sometido de nuevo a la Comisión de Patrimonio de la Delegación Provincial de la Junta para que se determine cual de las dos opciones planteadas se lleva a cabo debido que se han detectado dos momentos históricos claros en dicho lucernario.

Actualmente se han eliminado los revestimientos adosados que se encontraban agrieteados y afectados por patologías, pero respetando todos los restos pictóricos detectados. En los próximos meses se procederá a proponer la ejecución necesaria para que la estructura de madera otorgue la seguridad estructural requerida para este elemento, para la seguridad de los ciudadanos y del elemento patrimonial situado bajo esta cubierta.

Una vez realizados los refuerzos de la estructura se ejecutará un nuevo sistema de correas y tablazón, y se terminará con la cubrición de teja. Se llevarán a cabo también las labores de restauración y acabado de los paramentos del salón de los mosaicos del cuerpo superior situado entre el nivel de los adarves y el del arranque de la cubierta.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Paralelamente a la restauración de la Torre del Homenaje, se está procediendo a la renovación las instalaciones eléctricas en todo el edificio del Alcázar de los Reyes Cristianos. Estos trabajos están adjudicados a la empresa Rahi SL por un importe de 1,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 21 meses, por lo que se espera que los trabajos estén finalizados en el verano de 2026.

Los trabajos que se han estado realizando hasta este momento han sido los necesarios para llevar hasta el jardín la acometida desde el centro de transformación municipal, situado en Caballerizas Reales, que ha sido ampliado para dar servicio entre otras a esta nueva instalación. Igualmente se ha ejecutado la zanja en el exterior para poder conectar la acometida con el trazado de tubos que ya está esperando bajo el umbral de la recién reformada puerta meridional del Alcázar.

Actualmente y en las semanas más inmediatas se están realizando y se van a seguir realizando todas las labores de picado de los morteros de los revestimientos que dejaran a la vista todas las fábricas de los paramentos, que serán los que le permitirán y ayudaran al edificio a contar su historia.

Se van a desarrollar también todas las actuaciones de vaciado de llagueado, instalación de cableado, llagueado, colocación de luminarias, limpieza y consolidación y biocida de los paramentos de los espacios que se estaban visitando previamente al cierre actual, que son el Salón de los Mosaicos, la galería norte en primera planta que comunica el salón con el acceso a las torres, galería central y sur de planta baja que permite la visita accesible del monumento.

De esta forma se pretende que con la reapertura el edificio se pueda continuar visitando en los mismos espacios al menos que se visitaban previamente al cierre, pero ya con las instalaciones reformadas.