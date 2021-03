Los alcaldes de Beas de Segura y Pozo Alcón (Jaén) llaman a la responsabilidad ante el aumento de contagios

JAÉN, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de Beas de Segura y Pozo Alcón (Jaén), José Alberto Rodríguez (PSOE) e Iván Raúl Cruz (PSOE), han llamado a la responsabilidad de la población como consecuencia del aumento de contagios por coronavirus en ambos municipios durante la última semana.

De hecho, la tasa de incidencia tanto de Beas de Segura como en Pozo Alcón supera ya los 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En el caso de Beas de Segura, con 5.100 habitantes, la tasa de incidencia es de 882,4 al haberse registrado 45 positivos en las últimas dos semanas, 40 de ellos en los últimos siete días.

En lo que respecta a Pozo Alcón, con una población de 4.731 habitantes, la tasa de incidencia es de 549,6 tras detectarse 26 positivos en los últimos 14 días, de los que 19 han sido en la última semana.

Rodríguez ha difundido un mensaje de vídeo por las redes sociales del Ayuntamiento de Beas de Segura en el que advierte del "incremento importante y bastante significativo" de los contagios dentro del municipio, precisamente en un momento en el que en el conjunto del país se está superando la tercera ola.

Ha añadido que este incremento puede conllevar "una repercusión muy negativa" tanto a nivel personal como en la economía local. Por eso, ha reiterado la necesidad de "no relajarse mientras no haya una inmunidad colectiva", primero por salud pero también por la posibilidad de que finalmente las autoridades sanitarias impongan "medidas no deseadas" como el cierre perimetral.

"Se están produciendo muchos actos irresponsables por parte de una pequeña parte de la población pero que está teniendo una repercusión general en toda la población", ha dicho el alcalde de Beas, al tiempo que más allá de seguir levantando actas de infracción, la solución pasa por "actuar de manera solidaria, responsable y con un profundo sentimiento de compromiso social hacia nuestro pueblo".

Para el alcalde, "no se trata de vivir con miedo", sino de cumplir estrictamente con las medidas que en cada momento aconsejan las autoridades sanitarias.

También desde Pozo Alcón, su alcalde ha subrayado en las redes sociales que a lo largo de la pandemia son cuatro los vecinos que han perdido la vida a causa de este virus y 348 los que se han contagiado. Por eso ha vuelto a pedir "prudencia y responsabilidad" pues la situación es "muy preocupante y todos y todas sabemos perfectamente cuales son las normas que debemos de seguir".

"Las personas siempre tendemos a buscar culpables para todo. Yo soy de la opinión, que la responsabilidad empieza por uno mismo, si nosotros no hacemos las cosas bien, no podemos culpar a nadie de nuestro comportamiento irresponsable", ha dicho Cruz.

Actualmente en la provincia de Jaén solo el municipio de Arquillos tiene aplicada la medida de cierre perimetral desde el pasado viernes 12 de marzo por haber superado la tasa de incidencia de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Actualmente, las tasa de incidencia en Arquillos, según datos del IECA consultados por Europa Press, se encuentra en 522, aunque en la última semana ya no se ha registrado ningún nuevo positivo.

No hay acordada ningún tipo de medida para el municipio de Hornos de Segura que cuenta actualmente con una tasa de incidencia de 673,4 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

El hecho de que Hornos de Segura cuente con una población inferior a 1.500 habitantes y que lo detectado sea un único brote muy localizado y acotado ha llevado al los expertos a proponer medidas que afectan exclusivamente a los contagiados, pero no al conjunto de la población de este municipio de 594 habitantes.