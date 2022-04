Alcaldes entregan en Jaén a la ministra una carta exigiendo "un compromiso claro para finalizar la A-32"

JAÉN, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes de Jaén y Albacete han entregado a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, una carta exigiendo "un compromiso claro para finalizar la A-32", autovía que unirá la provincia jiennense con en Levante y que lleva 26 años en construcción.

El alcalde de Villacarrillo (Jaén), Francisco Miralles (PP), ha sido el encargado de entregar la carta a la ministra de Transportes durante su visita a las obras de la A-32. En la misiva, además de exigir "un compromiso real" para concluir la autovía, los responsables municipales muestran su preocupación por "la ralentización" de las obras.

La carta ha sido consensuada y rubricada por los alcaldes de los municipios jiennenses y albaceteños de Alcadozo, Arroyo del Ojanco, Bailén, Bienservida, Iznatoraf, La Puerta de Segura, Linares, Peñas de San Pedro, Robledo, Siles, Torres de Albanchez y Viveros. "No todos somos del mismo signo político, lo que demuestra que la A-32 va más allá del interés partidista", señala la carta.

En el texto reclaman al Gobierno que "de forma clara y contundente" exprese su compromiso con las provincias de Jaén y de Albacete y "garantice su apuesta por la continuidad inmediata de las obras de los tramos que aún quedan por ejecutar de la autovía A-32 Bailén-Albacete" y que "se produzcan las modificaciones presupuestarias que sean necesarias para que con la mayor urgencia se pongan en licitación las obras para ejecutar esta infraestructura".

Asimismo, muestran su preocupación por "la ralentización en la ejecución de las obras de los tramos Torreperogil-Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo, y que fueron consignadas en el Presupuesto General del Estado del año 2018 durante el Gobierno del Partido Popular". En este sentido, el PP de Jaén urge a la ministra a que agilice los trabajos para que, "cuanto antes y sin más retraso ni dilaciones, estén en servicio los tramos entre Torreperogil-Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo".

Los alcaldes le manifiestan también su inquietud "al ver cómo en los Presupuestos Generales del Estado para este año no se recogen dotaciones económicas para seguir ejecutando las obras de los tramos entre Villanueva del Arzobispo-Arroyo del Ojanco-Puente de Génave y el límite de la provincia".

Por su parte, el senador del Partido Popular de Jaén, Javier Márquez, ha lamentado que la ministra de Transportes haya visitado las obras de la A-32 "sin ningún anuncio que hacer, sin ningún nuevo tramo que ejecutar, con las manos vacías y a reírse de los jiennenses".

Ha incidido en un comunicado en que las obras visitadas son "los tramos que dejó comprometidos el Gobierno del Partido Popular y que ya tendrían que haber estado culminados hace mucho tiempo de no haber sido porque, como ya es habitual, este Gobierno socialista ha vuelto a ralentizar la construcción de una autovía que lleva la vergonzante cifra de 26 años para ejecutarse por culpa de un PSOE que está empeñado en no terminarla".

En palabras del senador popular, el PSOE ha hecho "completamente el ridículo" visitando unas obras que "en ninguno de sus kilómetros tiene sello socialista" y que "son el ejemplo de "la dejadez y el abandono" de un partido que siempre que gobierna se empeña en "bordear a esta provincia para que por Jaén no lleguen las obras, no lleguen las carreteras, no lleguen los trenes, no lleguen las inversiones, no lleguen avances, ni progreso".