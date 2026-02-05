Alcaldes de IU Andalucía achacan a la Junta "retraso en información y falta de coordinación" ante la borrasca 'Leonardo'

Reunión de alcaldes de IU con la participación de Antonio Maíllo y Toni Valero para abordar el paso de la borrasca Leonardo. - IU ANDALUCÍA

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) Andalucía ha mantenido una reunión con el conjunto de sus alcaldes para "atender los problemas que se están produciendo en los municipios" como consecuencia del paso de la borrasca 'Leonardo', "conocer de primera mano la situación en el territorio, evaluar los daños ocasionados y coordinar una respuesta política desde el ámbito municipal", al tiempo que han trasladado su "queja por el retraso en la información, la falta de coordinación y la ausencia de directrices claras durante el temporal" por parte del Gobierno andaluz.

En el encuentro han participado el coordinador federal de IU y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo; el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero; y el responsable institucional de IU Andalucía, Rafael Sánchez Rufo, junto a representantes municipales de toda la comunidad autónoma, según ha informado IU en una nota.

Durante la reunión se ha puesto de manifiesto que "los ayuntamientos y los servicios públicos locales están siendo, una vez más, la primera línea de respuesta ante la emergencia, actuando con recursos limitados y sin una comunicación ágil ni eficaz por parte de la Junta de Andalucía", según opinan desde IU.

Además, la organización de izquierda ha sostenido que "los daños registrados, especialmente en caminos rurales, infraestructuras básicas y accesos a explotaciones agrarias vuelven a evidenciar la dejadez estructural del mundo rural por parte de la Junta de Andalucía".

Según agregan desde IU, "la falta de mantenimiento e inversión hace que cada episodio de lluvias intensas tenga consecuencias más graves para la vida cotidiana, la economía local y el sector agrario".

Rafael Sánchez Rufo ha señalado que "esta situación demuestra la necesidad urgente de actualizar y reforzar los planes de emergencia, adaptándolos a una realidad climática que ya ha cambiado, y de garantizar una coordinación real entre administraciones".

En este sentido, ha reclamado "una implicación decidida tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno central para dar una respuesta a la altura de la gravedad de los daños".

DECLARACIONES DE ZONAS GRAVEMENTE AFECTADAS

Desde IU Andalucía se va a "exigir la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil en los municipios más perjudicados", así como la puesta en marcha de "ayudas económicas urgentes para los ayuntamientos destinadas a la reparación de infraestructuras dañadas".

Asimismo, se reclama "apoyo directo a las personas afectadas, especialmente a agricultores y ganaderos, y medidas extraordinarias en materia de empleo, como la flexibilización y adaptación de las peonadas para garantizar el acceso a las prestaciones".

Izquierda Unida Andalucía considera "imprescindible una respuesta pública, coordinada y anticipada que tenga en cuenta el impacto del cambio climático y refuerce a los municipios como pieza clave de la protección y el bienestar de la ciudadanía".

Finalmente, desde la organización han querido remarcar su "compromiso de seguir acompañando a los ayuntamientos y defendiendo soluciones desde lo público frente a la improvisación y el abandono institucional".