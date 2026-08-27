Los alcaldes del PP en la provincia de Jáen se sumarán a la concentración convocada por la FEMP en solidaridad con Ceuta

Archivo - La secretaria general del PP de Jaén, Elena González. - PP DE JAÉN - Archivo

JAÉN 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes del PP en la provincia de Jaén se sumarán a la concentración convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) "en apoyo y solidaridad con Ceuta ante la grave situación que atraviesa" tras la entrada de miles de personas inmigrantes a finales de julio.

Así lo ha indicado este jueves en una nota la secretaria general del partido, Elena González, quien también ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que se una a estas concentraciones previstas el 2 de septiembre, coincidiendo con el Día de Ceuta, a las 20,00 horas ante los ayuntamientos.

"Jaén está con Ceuta y con los ceutíes. Somos una tierra aliada y no vamos a mirar hacia otro lado ante una situación que afecta a todos los españoles", ha afirmado. Al hilo, ha defendido esta convocatoria como una muestra de "unión, solidaridad y defensa de Ceuta, de las fronteras y de la seguridad de España".

En este sentido, ha señalado la "magnitud" de esta crisis, ante la que el Gobierno de España ha reaccionado "tarde, sin la previsión necesaria, ni la contundencia" que la situación exigía. Al hilo, ha aludido a informaciones sobre que "el CNI habría trasladado a Interior información sobre la situación un día antes de los acontecimientos".

La dirigente 'popular' ha declarado que, "si el Gobierno lo sabía, tenía la obligación de actuar y de estar preparado", al tiempo que ha reclamado que "diga la verdad, asuma sus responsabilidades y defienda a España".

Además, ha criticado "la falta de sensibilidad y el abandono" del Ejecutivo central, que "está muy lejos de haber puesto todos los medios a disposición para que los ceutíes se sientan respaldados". "Nos duele lo que están viviendo los ceutíes y queremos que puedan recuperar cuanto antes la normalidad", ha apostillado.

Finalmente, ha recalcado que "ningún español puede darle la espalda a Ceuta ni mirar hacia otro lado ante una crisis de esta magnitud". "Estar con Ceuta es estar con España, defender nuestras fronteras y defender la seguridad de todos", ha concluido González.