Alcaldes del PSOE de Jaén piden soluciones a las "necesidades reales" en caminos rurales y afean el "engaño" de la Junta

Alcaldes y otros representantes del PSOE tras la reunión. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 5 Mar. (EUROAP PRESS) -

Alcaldes y alcaldesas de la provincia de Jaén han denunciado el "engaño" de la Junta de Andalucía con el plan de arreglo de caminos rurales, de manera que han pedido soluciones a las "necesidades reales" en esta materia.

Así lo ha indicado la secretaria de Política Municipal del partido y concejala del Ayuntamiento de Lopera, Isabel Uceda, tras la reunión celebrada este jueves con el delegado del Gobierno andaluz, Jesús Estrella, para analizar las citadas ayudas.

Del encuentro, según ha dicho, han salido "más preocupados". En este sentido, ha afirmado que los alcaldes han expuesto sus "necesidades reales" y las soluciones que necesitan, pero han visto "una Junta insensible", según ha informado el PSOE jiennense.

Al respecto, Uceda ha explicado que esta orden de ayudas trata de abordar una situación de emergencia y que, por lo tanto, debería desarrollarse "lo más urgente posible". Sin embargo, las obras en los caminos rurales "no se ejecutarían antes de verano", de manera que "no sirve".

También ha aludido a otra situación planteada por los alcaldes: en algunos casos ya han actuado en reparaciones de caminos, puesto que "los agricultores estaban demandando el paso para acceder a las fincas y poder finalizar la campaña de la aceituna".

Por ello, han solicitado que estas actuaciones también se contemplaran en el decreto, pero la Junta "no solo no ha dado respuesta a esto, sino que plantea una orden de emergencia donde las actuaciones se prevén para dentro de dos meses".

"Hoy hemos asistido a un acto de propaganda más de la Junta, un acto que no soluciona los problemas de los ayuntamientos. Nos vamos hoy más preocupados de lo que veníamos. Llegamos con la esperanza de encontrar soluciones en la Junta y nos vamos muy preocupados porque hemos visto que esas soluciones no van a venir de la mano de Moreno Bonilla", ha lamentado.

Uceda ha valorado el trabajo de alcaldes y alcaldesas, que "han estado al pie del cañón y solucionando emergencias", al tiempo que ha destacado que otras administraciones "sí están apostando" por ayudar a los municipios, como el Gobierno de España y la Diputación de Jaén.

AYUDAS DEL GOBIERNO

Precisamente, sobre el Ejecutivo central, el coordinador del Grupo Parlamentario Socialista, José Latorre, ha valorado una medida "excepcional" para paliar los daños ocasionados por el temporal y que los agricultores afectados puedan ingresar en sus cuentas bancarias el 30 por ciento de sus ingresos agrícolas.

En concreto, estas ayudas del Gobierno de España supondrán "un mínimo de 5.000 euros y hasta un máximo de 25.000 euros" hasta completar ese 30 por ciento de los ingresos y el pago "se producirá en las próximas semanas, previsiblemente durante el mes de abril".

Latorre --que ha visitado la Cooperativa de San Isidro, en Castillo de Locubín, para conocer los daños en el municipio-- ha añadido que se publicará un listado de beneficiarios en la web del Ministerio y los agricultores que en la anterior declaración de la renta tuvieran por encima de los 2.000 euros como ingresos agrícolas tendrán las citadas ayudas.

Al hilo, ha apuntado que las lluvias han hecho que muchos agricultores tengan las cosas "mucho más complicadas de lo que se preveía en diciembre" por una campaña de la aceituna que al final "no ha sido normal" por los daños materiales en las fincas y económicos en los bolsillos de agricultores y ganaderos.

"Ante esto, el Gobierno tiene que ser útil para la ciudadanía y eso es lo que ha hecho al disponer un paquete de medidas del calado de éstas", ha manifestado.

Junto a las ayudas directas a los agricultores, habrá otros 30 millones de euros para seguros agrarios, para pagar el 70 por ciento de las primas. A esto ha sumado los 600 millones para el arreglo de caminos rurales a través de Tragsa y la reducción de peonadas de 35 a cinco para acceder al subsidio agrario.

Por su parte, el alcalde de Castillo de Locubín, Cristóbal Rodríguez, se ha referido a los "destrozos" en la vega del Río San Juan como consecuencia de su crecida. Al ser una zona más tardía para la recogida de la aceituna, esto "ha incrementado los daños" porque había "más cosecha sin recoger".

En este sentido, ha considerado que los agricultores "pueden estar un poco más tranquilos por esas ayudas directas que van a llegar procedentes del Gobierno de España".