Alcaldes socialistas de Jaén exigen una PAC "justa" para agricultores y ganaderos: "No pueden perder ni un sólo céntimo"

JAÉN 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de alcaldes socialistas de la provincia de Jaén, encabezada por el secretario general del PSOE de Jaén y alcalde de Arjona, Juan Latorre, ha defendido este lunes en Bruselas "una Política Agraria Común (PAC) justa, adecuada y con financiación suficiente" para el campo jiennense. "Los agricultores y ganaderos de la provincia no pueden perder ni un solo céntimo", ha apostillado.

Latorre ha advertido que la derecha europea ha planteado una propuesta de presupuesto "con importantes recortes" para el próximo marco 2028-2034. Ante esto, la delegación jiennense ha mostrado su "preocupación y rechazo" ante esta propuesta, porque también plantea "recortes en las políticas sociales y en las políticas de desarrollo regional".

Ante ello, ha expresado su rechazo a ese planteamiento y ha aseverado que van a pelear "donde haga falta en Bruselas para que los agricultores y ganaderos tengan una PAC adecuada, justa y suficiente". El líder socialista ha recordado que la agricultura es un sector fundamental, porque "provee de alimentos al resto del mundo, en nuestro caso de aceite de oliva, y lo hace generando riqueza y empleo en el territorio". "Por eso, el presupuesto debe mantenerse al menos como hasta ahora", ha apostillado.

Ése ha sido el planteamiento que han defendido los alcaldes socialistas de la provincia de Jaén en la primera jornada de trabajo que han celebrado este lunes en Bruselas, donde han acudido en primer lugar al Comité de las Regiones, donde han abordado estas cuestiones sobre agricultura y PAC en sendas reuniones con la eurodiputada Cristina Maestre y el secretario general del Grupo PES, Jordi Harrison.

A continuación, han visitado el Parlamento Europeo, donde han mantenido otro encuentro con las eurodiputadas Lina Gálvez y Leire Pajín. Asimismo, han participado en otra reunión con las organizaciones profesionales agrarias y el sector de las cooperativas englobados en COPA-COGECA, donde se ha abordado precisamente el estado actual de las negociaciones de la nueva PAC y los acuerdos de libre comercio y política comercial de la UE.