La alcaldesa de Almodóvar (Córdoba) llama "tomadura de pelo" a la inversión de los PGE para el Cercanías de la provincia

Publicado 15/01/2019 18:48:11 CET

ALMODÓVAR DEL RÍO (CÓRDOBA), 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almodóvar del Río (Córdoba), María Sierra Luque (IU), ha calificado este martes de "nueva tomadura de pelo para el Valle del Guadalquivir" el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, ya que "no contempla inversiones para la puesta en marcha del Cercanías de la provincia, de Palma del Río a Villa del Río, pese a que fue comprometido por el PSOE una vez llegado al Gobierno central".

A este respecto, y en un comunicado, Luque ha señalado que, "de los 1.353 millones de euros que el Gobierno destina a las redes de cercanías de toda España, solo contempla una partida de 250.000 euros (0,018 por ciento) para el Cercanías de Córdoba, que además no tiene sentido, porque Córdoba no tiene un servicio de Cercanías, sino un Media Distancia, en cuanto a tarifas y horarios, y que no contenta a nadie".

Por contra, según ha criticado, "Cataluña se llevará el 48 por ciento del total de esta partida, ya que el Gobierno del PSOE tiene que conseguir apoyos para la aprobación de este presupuesto, mientras que antes el PP se volcaba con las inversiones ferroviarias en Cantabria, tierra natal del anterior ministro popular", según ha recordado la alcaldesa.

Además, según ha argumentado, "el resto de la inversión en cercanías beneficia a Madrid y Valencia, y en Andalucía a las provincias de Sevilla y Málaga, que se llevan casi el total de estas infraestructuras ferroviarias".

Por otro lado, la alcaldesa carbulense ha tachado de "dardo envenenado" la novedad que incluyen "de manera encubierta estas cuentas anuales, ya que el contrato de Obligación de Servicio Público (OSP) firmado recientemente se ha dilatado a diez años (2018-2028), cuando antes se renovaban cada cuatro años, lo que supone que en una década no se estudiará la viabilidad de ampliar estas líneas de trenes consideradas de interés público y social".

Luque ha manifestado al respecto que "se ha hipotecado el futuro de los cercanías basándose en un estudio partidista elaborado por la empresa Ineco, que es un fraude para el desarrollo de nuestras comarcas en materia de transporte ferroviario".