Alcaldesa de Baena (Córdoba) da por hecho el paso a no adscrito del edil clave en la moción con el rechazo de PSOE e IU

La alcaldesa de Baena (Córdoba), Cristina Piernagorda (PP), contra la que PSOE, IU y el edil de Iporba Alfonso Rojano han presentado una moción de censura que se vota este jueves en un Pleno a las 12,00 horas, ha dado por hecho la toma de conocimiento oficial por el Pleno del paso a no adscrito de Rojano, tras haber sido expulsado de su partido por apoyar la moción de censura, situación ésta que no han reconocido PSOE e IU, considerando que el acto es "nulo de pleno derecho" y que la alcaldesa puede haber "incurrido en un delito de prevaricación".

Ello ha ocurrido en el Pleno extraordinario, celebrado poco después de las 8,30 horas de este jueves y que apenas ha durado tres minutos, convocado por la alcaldesa para que se tomara conocimiento oficial de la "expulsión de Iporba" del edil Alfonso Rojano y de su paso a la nueva condición de concejal "no adscrito", en aplicación, según ha dicho, del "artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local".

En ese momento, Piernagorda ha sido interpelada por el portavoz del PSOE, José Andrés García, quien, al confirmar la alcaldesa que ya estaba dando cuenta de la toma de conocimiento, la ha avisado de que dicho punto "no ha sido dictaminado en comisión y, por tanto", su inclusión en el orden del día del Pleno debía ser "votado" previamente, lo cual no había ocurrido.

Ante ello, Piernagorda ha avisado al portavoz socialista que no tenía la palabra y que "el orden del día lo fija la alcaldesa y es una toma de conocimiento", a lo que García le ha replicado que "podría estar incurriendo en estos momentos en un delito de prevaricación", momento en el que, entre llamadas al orden de la alcaldesa, ha intervenido la edil de IU Cristina Vidal, que ha ejercido en este Pleno de portavoz de su grupo, pidiendo "amparo" para intervenir, ante lo que la alcaldesa ha avisado que, si la seguía interrumpiendo, avisaría a la Policía Local para que la desalojara.

Tras ello, la alcaldesa dio lectura al citado artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, que señala que, "cuando la mayoría de los concejales de un grupo político municipal abandonen la formación política" o candidatura "por la que concurrieron a las elecciones o sean expulsados de la misma, serán los concejales que permanezcan en la citada formación política los legítimos integrantes" del grupo municipal en cuestión, "a todos los efectos".

Por ello, según ha proseguido Piernagorda, "se pone en conocimiento que el mencionado concejal (Alfonso Rojano) abandona Iporba, por expulsión de la formación política" con la que "concurrió a las elecciones, pasando a tener la consideración de concejal no adscrito".

Mientras intervenía la alcaldesa, la portavoz de IU en el Pleno insistía en reclamar su "derecho de amparo", advirtiendo por su parte el portavoz socialista que "este Pleno es nulo de pleno derecho" y asegurando que Piernagorda se estaba "saltando el informe de la Secretaría General de este Ayuntamiento", que señala la necesidad legal de que el Pleno supervise, comprobando la documentación pernitente, si ha lugar o no al paso a no adscrito del edil Alfonso Rojano.

Ha asegurado García además, mientras la alcaldesa continuaba relatando la jurisprudencia, que según ella respalda el paso a no adscrito del edil de Iporba, que en el Pleno los ediles del PSOE "no estamos tomando cuenta" de tal hecho, "puesto que este punto no está incluido" en el orden del día del Pleno, añadiendo la edil de IU que "este Pleno es nulo y esta decisión no es válida", a lo que Piernagorda ha respondido dando por concluido el Pleno, entre las protestas de la oposición.

En este contexto, Cristina Vidal ha resaltado que la normativa establece "que en un Pleno los asuntos tienen que ser previamente dictaminados, y este asunto no se ha dictaminado por ningún Pleno y no se ha dictaminado por ninguna comisión informativa", con lo que "este Pleno no es válido", añadiendo José Andrés García, por su lado, que, al no haber tomado el Pleno conocimiento de un punto que ni siquiera estaba incluido en el orden del día, "el señor Rojano sigue siendo concejal de Iporba y portavoz" de dicha formación en el Ayuntamiento de Baena.

A partir de ahora, si efectivamente, de esta forma, el concejal Alfonso Rojano deja de pertenecer al grupo municipal de Iporba, IU ya había anunciado que no mantendría su apoyo a la moción de censura, en aplicación del Pacto Antitransfuguismo, que, en ese caso, igualmente puede llevar al PSOE a retirar también su apoyo a la moción de censura, que decaería.

Sin embargo, y por lo que se refiere exclusivamente a los números, en el Pleno de las 12,00 horas en el que se votará la moción de censura, ésta puede salir adelante, ya que PSOE, IU y el edil de Iporba Alfonso Rojano suman mayoría absoluta de nueve votos, frente a los ocho votos que tienen el gobierno local de PP y Cs y el otro edil de Iporba, el exalcalde socialista Luis Moreno.