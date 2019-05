La alcaldesa de Córdoba espera "sensibilidad" del Constitucional y que rehabilite la candidatura de Ganemos en Común

Publicado 07/05/2019 11:24:06 CET

La alcaldesa de Córdoba y candidata del PSOE a la reelección, Isabel Ambrosio, ha dicho este martes esperar "sensibilidad" del Tribunal Constitucional (TC) y que rehabilite a la candidatura de Ganemos en Común y permita su participación en las elecciones municipales del próximo 26 de mayo en la capital cordobesa.

En declaraciones a los periodistas, Ambrosio se ha referido así al hecho de que un juzgado cordobés, en contra del criterio de la Junta Electoral Provincial (JEP) de Córdoba y de la Fiscalía, ha anulado la citada candidatura en favor de otra denominada Ganemos Córdoba y que, a pesar del nombre, no tiene ninguna vinculación con el Ganemos Córdoba que cuenta con cuatro ediles en el Ayuntamiento desde 2015 y que se presenta de nuevo a las municipales, junto a otras formaciones, con la denominación de Ganemos en Común.

Ante esto, Ambrosio ha expresado su "apoyo a que sea la marca Ganemos en Común la que pueda optar a tener una representación en el Ayuntamiento", y "no solo por el trabajo que han realizado (como Ganemos Córdoba) durante estos cuatro años por la ciudad, defendiendo sus planteamientos de una manera muy rigurosa", sino también porque "sacar marcas electorales, presentarlas con personas que no están vinculadas con el territorio y que nada tienen que ver con las necesidades de esta ciudad no es un buen ejemplo".

Por eso, la alcaldesa y candidata socialista a la reelección ha dicho esperar que el TC tenga "sensibilidad" a la hora de tomar la "decisión" de si rehabilita o no la candidatura de Ganemos en Común y que, en consecuencia, tenga en cuenta "cuál ha sido el proceder y el trabajo del equipo que ha presentado su propuesta de cara a las elecciones municipales y que van bajo la marca Ganemos en Común".