La alcaldesa de Granada ofrece "absoluta" colaboración en la investigación de amaños de oposiciones de la Policía Local

GRANADA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, del PP, ha incidido al término del pleno municipal extraordinario celebrado este miércoles a petición del PSOE sobre la gestión de la Policía Local en la "absoluta" colaboración de su equipo de gobierno local en la investigación judicial abierta sobre supuestos amaños en oposiciones y procesos de promoción interna de este cuerpo de seguridad.

El PSOE pedía en este pleno, según el orden del día consultado por Europa Press, "debate y votación" sobre su propuesta de, entre otros puntos, exigir a la alcaldesa "información veraz a la ciudadanía sobre los graves hechos que se han producido durante las últimas semanas en el seno de la Policía Local de Granada".

También de devolver a los agentes de la Policía Local de Granada el acceso a la herramienta digital que "hasta ahora permitía hacer el seguimiento y custodia de las sanciones impuestas así como verificar la trazabilidad de las multas" y de instar a Carazo a "poner a disposición de la Fiscalía" unos audios sobre "cómo se han estado supuestamente retirando multas a concejales de su gobierno y otras personas afines".

Se completaba con un punto de exigencia de "las responsabilidades políticas oportunas derivadas de estos hechos", y a ella se sumaba en el pleno una propuesta de Vox para la creación de una comisión especial sobre este asunto.

Sometida a votación toda ella en el pleno de este miércoles ha contado con los votos en contra del PP, que gobierna con mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Granada, y a favor del PSOE y Vox, con lo que no ha salido adelante.

En su breve alocución antes de la votación con la que ha finalizado el pleno, Carazo ha aludido a que se encuentra abierta la investigación del Juzgado de Instrucción 4 de Granada sobre los supuestos amaños, y ha incidido en que su equipo de gobierno ha ofrecido colaboración "desde el primer minuto".

Recientemente se ha prorrogado por un mes el secreto de sumario en esta investigación que afectaría a distintas etapas y en la que el Ayuntamiento de Granada pidió personarse si bien, según han indicado a Europa Press fuentes municipales, esta solicitud no ha sido admitida.

La autoridad judicial tiene a su disposición la información de los expedientes que se requieran para la investigación y "cualquier otra cuestión", ha asegurado la alcaldesa ante el pleno, apostando a su vez por abrir un "nuevo tiempo" en la Policía Local de Granada para avanzar en su "eficacia", "rigor" y "máximo respeto" por todos los granadinos.

El posicionamiento en nombre del equipo de gobierno local ha estado a cargo de la concejal de Protección Ciudadana y Movilidad de Granada, Ana Agudo, quien ha lamentado que el PSOE haya tratado de "redirigir toda la atención" a "una trama antimultas" que "no es tal".

EL PSOE ESTUDIARÁ MEDIDAS JUDICIALES

La edil socialista Raquel Ruz ha indicado en nombre del PSOE al final de su intervención que en su grupo estudiarán las acciones judiciales que se puedan llevar a cabo por el que ha denominado caso Multas al objeto de que la Fiscalía "investigue hasta el último papel".

Desde el PSOE, se ha informado en nota de prensa tras el pleno, que daba comienzo a las 12,00 horas y ha durado unos 45 minutos, que las medidas legales que estudiará serán "contra el gobierno de Carazo en defensa de los granadinos" al "negarse a dar explicaciones por el caso Multas".

Consideran que Carazo, "lejos de aclarar, dar explicaciones y tranquilizar a la ciudadanía por el caso Multas en el pleno extraordinario convocado ex profeso, ha usado la sesión para emponzoñar y tapar un asunto de extrema gravedad y que pone en evidencia el caciquismo y el oscurantismo con el que gobierna".

VOX PIDE UNA COMISIÓN ESPECIAL

Por su parte, el grupo municipal de Vox ha propuesto crear una comisión especial para dictaminar sobre los supuestos amaños de las oposiciones a la Policía Local, a la vez que ha reiterado al equipo de gobierno que "debe asumir sus responsabilidades y deben adoptarse las medidas necesarias para asegurar la transparencia en los procesos selectivos".

La portavoz de Vox, Beatriz Sánchez Agustino, ha advertido durante el pleno extraordinario que "los vecinos de Granada necesitan a la Policía Local a pleno rendimiento y libre de toda sospecha, en un momento en el que nuestras calles son cada vez más inseguras, y por eso es urgente trabajar para disipar cualquier sospecha que exista y garantizar que en el futuro no pueda volver a repetirse esta situación".

"Desde Vox somos muy respetuosos con la presunción de inocencia y con el trabajo de los jueces. Pero también somos muy rigurosos en el momento de exigir responsabilidades a la parte política. Señores del PP y del PSOE: hay que elegir a los mejores, no a los más afines, no a los más próximos, no a los más dóciles".

"Mérito y capacidad, esos son los únicos criterios que deben de contar a la hora de designar los distintos puestos a nombrar de forma discrecional", ha insistido Sánchez Agustino, según ha informado Vox en una nota de prensa tras el pleno.

Para Vox, buena parte de este problema es la politización en el nombramiento de la cúpula de la Policía Local que "se ha mantenido y amparado tanto por el PP como por el PSOE".

"Esa es la responsabilidad que tienen quienes han gobernado y no han sabido o no han querido afrontar este problema y por ello le reclamamos al PP que pusiera orden en los mandos policiales y que atajara de raíz esta situación que desgraciadamente ha vuelto a señalar al Ayuntamiento de Granada por un caso de corrupción".

"FALTA DE CONTUNDENCIA"

La portavoz de Vox ha incidido en que "no ha existido una respuesta contundente del equipo de gobierno, aunque se ha acudido a la Fiscalía, ha faltado que el PP abriera un nuevo tiempo para la Policía Local de Granada". Es por ello que "lo único que puede hacer el equipo de gobierno es admitir su error, pedir disculpas y poner remedio".

Respecto a las propuestas del PSOE que han llevado al pleno extraordinario, "se quedan cortas, les falta eficacia y contundencia", y aunque hubieran sido aprobadas "por unanimidad no existiría ninguna garantía de que nada cambiara", ha puntualizado Beatriz Sánchez Agustino.

"Es más, nos parece que, como en tantas ocasiones, ustedes se quedan solo en aprovechar para desgastar a la alcaldesa y al PP, como el PP habría aprovechado para desgastar al PSOE si estuviera en oposición".

"Para este grupo municipal lo importante ahora es determinar la responsabilidad política y asegurarnos de que la Policía Local queda libre de toda duda. Por eso queremos ampliar la propuesta del PSOE incluyendo en los puntos de acuerdo la creación de una comisión de investigación".

"Consideramos que se requiere un estudio detallado y pormenorizado que solo puede producirse dentro de una comisión especial constituida con el fin de esclarecer lo ocurrido con los supuestos amaños de las oposiciones", ha concluido la portavoz de Vox.