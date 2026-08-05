La alcaldesa de Granada propone conceder la Medalla de Oro al Mérito de la Ciudad para Pepe Habichuela

Archivo - La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, junto al maestro Pepe Habichuela en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA - Archivo

GRANADA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, va a proponer a la Comisión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Granada la concesión de la Medalla de Oro al Mérito de la Ciudad, a título póstumo, al guitarrista Pepe Habichuela, fallecido en Madrid este pasado martes a los 82 años, "en reconocimiento a una trayectoria artística excepcional y a su decisiva contribución a la proyección nacional e internacional del flamenco y de Granada como una de sus grandes cunas culturales".

Según un comunicado difundido este miércoles por el Consistorio, con esta propuesta se quiere rendir así homenaje a uno de los músicos más influyentes del flamenco de las últimas décadas, "cuya figura ha contribuido a engrandecer el patrimonio cultural granadino y a situar el nombre de la ciudad entre las grandes referencias mundiales del arte jondo".

Carazo ha mostrado el pesar de toda la ciudad por la pérdida del maestro y ha señalado que Granada quiere despedir a Pepe Habichuela "como merece, con el máximo reconocimiento institucional que puede otorgar la ciudad a quienes han engrandecido su historia".

"Pepe Habichuela fue mucho más que un guitarrista extraordinario. Fue un embajador de Granada, un creador que llevó el alma del Sacromonte y el legado del flamenco granadino a los principales escenarios del mundo. Con esta Medalla de Oro al Mérito queremos expresar el agradecimiento de toda la ciudad por una vida dedicada al arte y a la cultura", ha señalado la regidora.

Nacido en Granada en 1944, José Antonio Carmona Carmona, universalmente conocido como Pepe Habichuela, pertenecía a una de las familias más emblemáticas de la historia del flamenco. Formado desde muy joven en el ambiente artístico del Sacromonte, desarrolló una carrera marcada por la excelencia interpretativa, el respeto a la tradición y una permanente inquietud creativa que le permitió abrir nuevos caminos para la guitarra flamenca.

A lo largo de más de seis décadas compartió escenario con algunas de las figuras más importantes del cante y el baile, desarrolló una reconocida trayectoria discográfica y protagonizó proyectos que acercaron el flamenco a otras culturas musicales, siempre desde el rigor artístico y el profundo conocimiento de sus raíces. Su magisterio influyó en varias generaciones de guitarristas y convirtió su nombre en un referente imprescindible dentro y fuera de España.

"El legado de Pepe Habichuela trasciende lo estrictamente musical. Hablamos de un artista que representa una manera de entender Granada desde la autenticidad y el respeto por nuestras raíces. Su guitarra ha estado décadas contado al mundo quiénes somos", ha manifestado la alcaldesa de Granada.

Carazo ha subrayado además que la concesión de esta distinción cobra un significado especial en el camino de Granada hacia la Capital Europea de la Cultura 2031. "Nuestra candidatura se sostiene sobre el talento de quienes, como Pepe Habichuela, han hecho de la cultura un elemento de identidad y de proyección internacional. Su figura forma parte del patrimonio vivo de Granada y de la memoria colectiva de esta ciudad".

La regidora ha trasladado, en nombre de la Corporación municipal y de todos los granadinos, sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del artista, al tiempo que ha expresado el reconocimiento de la ciudad a una vida entregada al flamenco: "Pepe Habichuela deja un legado inmenso que seguirá inspirando a las futuras generaciones. Su música y su recuerdo permanecerán unidos para siempre a la historia cultural de nuestra ciudad", ha concluido.