La nueva alcaldesa de Granada solicita el reinicio de la elección de la Aesia y comienza a preparar el presupuesto 2024

GRANADA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo (PP), va a remitir esta semana una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidiéndole el reinicio del proceso de selección de la sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), en la línea de lo que ya ha pedido la Junta de Andalucía sobre este organismo para el que el Gobierno ha anunciado que tramitará de forma urgente el proyecto de real decreto.

Así lo ha señalado la alcaldesa en su primera rueda de prensa en el Ayuntamiento, en la que ha dado a conocer el equipo de gobierno local, incidiendo en que lamenta que aún no conocen el contenido de este decreto, cuya tramitación ha señalado que Pedro Sánchez ha activado "a última hora" y "en tiempo de descuento", con un Gobierno "en funciones prácticamente, en el último Consejo de Ministros".

En cuanto a la misiva sobre las infraestructuras ferroviarias que señaló en la campaña del 28M que enviaría a Sánchez según tomara posesión del cargo, Carazo ha indicado que no va a "cumplir" porque no puede en tanto no le parece "razonable" hacerlo con un Gobierno con "convocatoria de elecciones a un mes" cuando el objetivo es analizar "en profundidad para avanzar" en proyectos como el soterramiento del tren por la Chana.

Será una "prioridad" que ha indicado que verá con el Gobierno que salga de las urnas el próximo 23 de julio, desde el "convencimiento" de que habrá relevo en el mismo. En otro orden de cosas, ha señalado que será prioritario "mejorar" la situación económica del Ayuntamiento de Granada.

Así ha dado orden para empezar a trabajar en el primer borrador del presupuesto municipal para 2024, a la par que se trabaja en un "informe" exhaustivo de la situación económica de las arcas del consistorio con el objetivo, entre otros, de que el "pago llegue antes a los proveedores" y que haya una mejora en la recaudación "sin subir impuestos".

El horizonte temporal que se ha marcado para ello es el último trimestre del año, si bien su equipo trabajará con la "máxima diligencia" para que el presupuesto esté "aprobado lo antes posible" en tanto habrá de empezar a funcionar con el comienzo de 2024.

Partiendo de la base de la "estabilidad política" con el que se abre este nuevo mandato, lo cual la flamante regidora ha considerado "muy favorable para la inversión", trabajando conforme a una "receta" que le es conocida, el análisis de la situación financiera parte también de la base de la valoración que ha hecho de la ejecución de los últimos cinco presupuestos, de tal modo que se pueda conocer al detalle "los gastos que son superfluos".