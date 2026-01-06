La alcaldesa de Granada valora el "éxito de participación" de las actividades impulsadas por el Ayuntamiento en Navidad

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda Rocío Díaz recibe en la Alhambra a los Reyes Magos de Oriente y a la Estrella de la Ilusión. A 05 de enero de 2026, en Granada (Andalucía, España). - Europa Press

GRANADA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo (PP), ha valorado "muy positivamente" este martes el "éxito de acogida y participación" de las actividades impulsadas por el Ayuntamiento "para el disfrute de todas las familias" esta Navidad, y que han permitido el desarrollo de las principales citas, como la fiesta de Fin de Año, el Heraldo Real y la Cabalgata de los Reyes Magos, con una "gran afluencia de público" y "sin incidencias reseñables".

Así lo ha puesto de relieve la alcaldesa en un comunicado en el que ha aludido también y ha lamentado la "irreparable pérdida" del concejal de Cultura y Turismo de la corporación, Juan Ramón Ferreira, de manera repentina el pasado 31 de diciembre.

La regidora ha destacado "la excelente coordinación entre todos servicios municipales" en los aproximadamente 120 actos especiales que han tenido lugar en estas fechas, así como la planificación anticipada y la colaboración ciudadana, que han permitido cerrar la campaña navideña con un balance "muy positivo de todos los dispositivos especiales activados estos días", según ha valorado.

"Hemos comprobado cómo las calles de Granada se han vuelto a llenar de vida y de diversión, con actividades para todos los públicos y con una iluminación espectacular que ha permitido tanto el disfrute de las familias en estas fechas tan especiales como contribuir a dinamizar la hostelería y el comercio local, que era otro de nuestros grandes objetivos", ha destacado la regidora.

Bajo el lema 'Granada nos une en Navidad' que ha impulsado toda la campaña, la alcaldesa ha resaltado la "buena marcha" de unas celebraciones que comenzaron de manera oficial el pasado sábado 29 de noviembre con el encendido del alumbrado en un espectáculo que combinó danza, de la mano de Agustín Barajas, ilusionismo y villancicos tradicionales de la mano de diferentes coros y agrupaciones musicales.

A partir de ese día, la Plaza del Carmen acogió de manera puntual cada tarde un espectáculo de luces y música que congregó en sus diferentes pases a centenares de personas. En total, 2.458.956 puntos de luz LED instalados entre el centro y los barrios.

El Paseo del Salón se ha transformado durante estas fechas en el gran Poblado Navideño Inverland; un espacio temático para la diversión y los juegos de mayores dimensiones que en anteriores años, y que ha permitido contar con más propuestas lúdicas, nuevas ornamentaciones y un ambiente que ha permitido que las familias hiciesen de él un punto de encuentro "cómodo, seguro y atractivo", según valoran desde el Ayuntamiento.

Igualmente, el Paseo del Violón se ha sumado por primera vez como una extensión del Poblado Navideño, con una "cuidada ambientación de luz, proyecciones y elementos decorativos" que se han visto completados por un belén de luces en su paseo central, nuevas atracciones para el público infantil y la ya tradicional noria.

La Navidad granadina también "ha mantenido su apuesta por mantener vivas las tradiciones" a través del Mercado de Dulces Conventuales, que ha sido posible gracias a la colaboración con distintos conventos y junto con las hermandades y cofradías, y el Mercado de Artesanía y el Mercado de Belenes.

El Belén Municipal ha sido otra de las grandes novedades de este año gracias a su "espectacular nueva portada exterior" con referencias simbólicas a la candidatura Granada 2031 y a la Alhambra, además de "notables mejoras en accesibilidad e iluminación LED más sostenible".

El Belén Municipal se ha visto complementado por rutas de belenes y de escaparates integradas en el programa turístico navideño especialmente diseñados por asociaciones, hermandades, cofradías y comercios para que granadinos y visitantes pudiesen descubrir las creaciones participantes mientras recorrían las calles y plazas del casco histórico.

En cuanto a "tradiciones recuperadas", la llegada del Heraldo Real de la mano de la Hermandad del Rocío de Granada "se ha consolidado ya como una cita imprescindible de la Navidad". Por tercer año consecutivo, el gran cortejo para ayudar al Heraldo a recoger las cartas de los niños y hacer llegar sus deseos a los Reyes Magos "llenó de ilusión las calles de la ciudad, que volvió a responder como siempre en la Cabalgata de los Reyes Magos", adelantada en jornada de mañana y con un recorrido más corto adaptado debido a la lluvia que se esperaba por la tarde, han relatado desde el Ayuntamiento.

NUEVA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO

Por lo que respecta a la nueva Oficina Municipal de Información Turística de la calle Almona del Campillo, la alcaldesa ha avanzado que ha contado con un "notable" número de visitas desde el día 13 al 29 de diciembre, con un total de 1.938 personas atendidas presencialmente y 173 por teléfono, con una "intensificación de la actividad turística conforme se acercaban las fechas navideñas por excelencia y alcanzando sus valores más altos en los últimos días del mes", explican desde el Consistorio.

La mayoría de los visitantes nacionales, que han supuesto alrededor del 80% de las consultas, llegaron procedentes sobre todo de Madrid, Barcelona, otros municipios granadinos, Valencia y Alicante; mientras que el 20% de consultas de turismo internacional tuvieron a Francia, Alemania, Reino Unido e Italia como principales emisores.

En cuanto al plan especial de refuerzo de la seguridad para esta Navidad, que incidía en la celebración de la fiesta de Fin de Año y la Cabalgata de Reyes Magos como las dos fechas más complicadas, se ha desarrollado "sin incidencias reseñables".

La regidora ha puesto especial atención en la "plena coordinación de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" que se ha traducido en un dispositivo especial conformado por un total de 5.748 servicios de turnos de mañana, tarde y noche de agentes de Policía Local y la colaboración de más de 120 voluntarios de Protección Civil que han permitido que la ciudad estuviese "completamente preparada para garantizar la seguridad de los granadinos y visitantes que vinieron a la ciudad para disfrutar" de las fiestas navideñas.

Además de la cobertura en los aproximadamente 120 eventos que han precisado de refuerzo policial y de las habituales actuaciones para la regulación del tráfico, la vigilancia y control del ocio y la regulación de la venta ambulante no autorizada, los agentes han tenido una "relevante presencia" en los barrios mediante la Oficina Móvil de Patrulla de Barrio, que en estas fechas ha contado con presencia en Avenida Cervantes, Sagrada Familia, Plaza Albert Einstein, Plaza de Toros y Plaza Nueva.

La regidora también ha apuntado el "éxito" de los bonos de una hora gratuita de parking --válidos para Telpark Nuevos Los Cármenes, Margarita Xirgú y calle Palencia-- para los clientes del comercio local gracias al acuerdo facilitado por el Ayuntamiento entre la Asociación de Comerciantes del Zaidín-Vergeles y diversos operadores de parkings y que se han agotado por completo, al igual que los 3.380 bonos de descuento para la zona azul que han sido distribuidos entre los compradores a través de las asociaciones de comerciantes con el fin de favorecer estancias cortas y rotación en zonas de mayor demanda.

LIMPIEZA

Por otro lado, el Plan Especial de Limpieza de Navidad, operativo desde el 12 de diciembre y hasta este miércoles, 7 de enero, ha permitido mantener la ciudad "en óptimas condiciones" gracias a un refuerzo medio diario de 30 operarios y a un dispositivo que alcanzó hasta los 66 efectivos en los días de mayor afluencia.

En paralelo, se ha registrado un incremento de la recogida selectiva, especialmente de papel, cartón y envases, en los días de mayor generación de residuos "gracias al refuerzo de rutas, la incorporación de vehículos adicionales de carga lateral y la duplicación de efectivos, así como a la creciente implicación de la ciudadanía en el reciclaje".