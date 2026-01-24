El Virgen del Rocío de Sevilla, tercer hospital público español con unidades CSUR para enfermedades de alta complejidad

Archivo - Quirófano del Virgen del Rocío. - EUROPA PRESS/HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO - Archivo

SEVILLA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen del Rocío se ha convertido en el tercer hospital público de España en número de unidades de referencia (CSUR) para el tratamiento de enfermedades de alta complejidad, con 30 en total, tras el reconocimiento de cinco más este año. El Virgen del Rocío se sitúa por detrás del Hospital de La Paz de Madrid, que cuenta con 38, y del Vall D'Hebrón de Barcelona, que cuenta con 35. De esta forma, Andalucía se convierte en referente nacional para el tratamiento de 49 enfermedades de alta complejidad, la mayoría son enfermedades raras, según datos de la Junta de Andalucía a Europa Press.

Además, del Virgen del Rocío, cuentan con unidades de referencia los hospitales Reina Sofía de Córdoba (cinco); el Virgen de las Nieves (seis) y el San Cecilio de Granada (una); el Regional de Málaga (cuatro) y el Virgen Macarena de Sevilla (tres). "La apuesta de Andalucía por la investigación y la innovación en el tratamiento de estas patologías han conquistado estas acreditaciones que concede el Ministerio de Sanidad", ha subrado la Administración autonómica.

En el caso del Regional de Málaga, las cuatro unidades CSUR son para trasplante de páncreas; trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénico infantil; esclerosis múltiple (redesignación) y transporte en ECMO neonatal y pediátrico. En el Reina Sofía, los cinco CSUR son en transplante hepático infantil; trasplante pulmonar infantil y adulto; trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénico infantil; enfermedades glomerulares complejas y patología compleja hipotálamo-hipofisaria.

El Hospital Virgen de las Nieves tiene unidades de referencia para patologías complejas como la epilepsia refractaria; cirugía de los trastornos del movimiento; neuromodulación cerebral y medular del dolor neuropático refractario; cirugía reconstructiva uretral compleja del adulto; extracción de electrodos en el adulto y atención a las malformaciones arteriovenosas cerebrales y a la patología vascular raquimedular en adultos. En el San Cecilio, la CSUR que hay es para patología compleja hipotálamo-hipofisaria.

El Virgen del Rocío, con 30 CSUR, lidera el ránking andaluz. Estas CSUR son las de quemados críticos; tumores orbitarios del adulto; tumores germinales de riesgo alto e intermedio y resistentes a quimioterapia de primera línea en adultos; trasplante renal infantil; osteotomía pélvica en displasias de cadera en el adulto; tratamiento de infecciones osteoarticulares resistentes; ortopedia infantil; trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénico infantil; y cardiopatías congénitas del adulto.

Completan el listado la de cirugía de los trastornos del movimiento; neuromodulación cerebral y medular del dolor neuropático refractario; ataxias y paraplejías hereditarias; enfermedades metabólicas congénitas; enfermedades neuromusculares raras; enfermedades raras que cursan con trastornos del movimiento;neuroblastoma; sarcomas en la infancia; sarcomas y otros tumores musculoesqueléticos en adultos; tumores renales con afectación vascular; complejo extrofia-epispadias; enfermedad renal infantil grave y tratamiento con diálisis; coagulopatías congénitas; patología compleja hipotálamo-hipofisaria; angiodema hereditario; inmunodeficiencias primarias; enfermedades autoinflamatorias; enfermedad vascular hepática compleja en el adulto; extracción de electrodos en el adulto; cefaleas y neuralgias craneales refractarias en adultos y tumores renales pediátricos.

En el Macarena, en Sevilla, las unidades de referencia para enfermedades de alta complejidad son las de tumores intraoculares en la infancia (retinoblastoma), tumores intraoculares del adulto (melanomas uveales) y esclerosis múltiple (redesignación). Andalucía ha captado en los últimos cinco años más de 510 millones de euros de fondos para la investigación y la innovación en biomedicina. Esto supone un 48,7% más que han permitido desarrollar más de 7.000 proyectos y estudios clínicos.

Esta gestión no sólo permite generar conocimiento científico de alto impacto, sino que acercan a nuestros pacientes los tratamientos e innovaciones más avanzados. El intercambio "constante" y el trasvase directo de conocimiento y resultados entre la universidad, los investigadores y la parte asistencial que representa el Servicio Andaluz de Salud es una fórmula de éxito y de mejora constante en el servicio que prestamos a los ciudadanos.

"El sector de la investigación en salud en el Sistema Sanitario Público de Andalucía es actualmente un sector de alto valor que genera riqueza para la comunidad e impacto positivo en la salud de los ciudadanos". Por cada euro invertido en la investigación e innovación, se atraen 3,1 euros externos y se genera empleo altamente cualificado, con alrededor de 2.000 profesionales contratados.