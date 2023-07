La alcaldesa de Santiago de Calatrava (Jaén) felicita a los vecinos de Valenzuela por "haber ganado el pulso a la Junta"

JAÉN, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa y secretaria general del PSOE de Santiago de Calatrava (Jaén), Rocío Zamora, ha felicitado a la población de Valenzuela (Córdoba) por "haber ganado el pulso a la Junta" y haber logrado el mantenimiento del Punto de Urgencias tras el intento de "suprimirlo y repartir la carga asistencial con Santiago de Calatrava".

Ha defendido que el Ayuntamiento de Santiago de Calatrava "avisó públicamente del cierre del punto de Urgencias de Valenzuela que la propia Junta había anunciado y que los profesionales habían denunciado".

Para Zamora esto "no eran señales de alarmismo" como le atribuye la Junta, "sino que expone una realidad, el recorte sanitario al que nos condenaba la Junta de Andalucía". "Es la Junta la que a continuación rectifica y da marcha atrás. Si nos callamos, la Junta mantiene el recorte. Ésa es la verdad. Y yo como alcaldesa no me voy a callar y voy a defender siempre a mis vecinos y vecinas", ha dicho la alcaldesa.

Asimismo, ha reprochado a la Junta de Andalucía su "deslealtad institucional" con el municipio, puesto que "en ningún momento se han dirigido a esta alcaldesa para comunicarle su intención de que las urgencias de Santiago de Calatrava también asumieran las de Valenzuela".

"Lo iban a hacer con opacidad, oscurantismo y falta de respeto hacia mis vecinos y vecinas. La delegada no levanta el teléfono para llamarme, pero sí lo hace para difamarme desde los medios. Ésa es la deslealtad que tenemos instalada en la Junta de Andalucía", ha concluido la alcaldesa.