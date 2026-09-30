Alcanzado un acuerdo en el Sercla sobre el convenio de limpieza en Jaén con subidas salariales de hasta el 4%

Representantes sindicales a las puertas del Sercla - CCOO

JAÉN 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT de Jaén han alcanzado un acuerdo que permite desbloquear la negociación del convenio colectivo del sector de limpieza de edificios y locales de la provincia de Jaén, y que conlleva subidas salariales de hasta el cuatro por ciento.

El acuerdo, logrado tras someter el conflicto a una mediación de más de seis horas en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), evita la convocatoria de una huelga en el sector.

Según han informado ambos sindicatos en un comunicado conjunto, las negociaciones se encontraban en una situación de "bloqueo" tras 15 reuniones de la mesa negociadora. Es por ello por lo que las centrales sindicales propusieron acudir al Sercla como última medida para buscar un consenso.

El nuevo marco regulador, que afecta a más de 7.000 trabajadores y trabajadoras de la provincia de Jaén, contempla una vigencia de cuatro años (2026-2029) y establece incrementos salariales progresivos aplicables a todos los conceptos salariales, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026. En concreto, las subidas salariales pactadas son del tres por ciento para los años 2026 y 2027, del 3,5 por ciento para 2028 y del cuatro por ciento para el año 2029.

El acuerdo incorpora asimismo diversas mejoras sociales y de estabilidad, entre las que destaca una cláusula de salvaguarda del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para garantizar que los sueldos del convenio se mantengan adaptados a las posibles modificaciones de dicho indicador . De igual forma, se establece un día de asuntos propios para el año 2027 y el derecho a 30 días al año de licencias no retribuidas .

Por otra parte, se ha acordado la creación de un nuevo plus de convenio con efectos desde el 1 de enero de 2027, por el cual la plantilla pasará a percibir 141,27 euros mensuales. Este complemento sustituye e integra los actuales importes de los pluses de asistencia, transporte y no absentismo. Dicho plus se abonará en 12 mensualidades, incluyendo el periodo vacacional y las situaciones de baja de cualquier naturaleza, garantizándose el cobro del 100 por ciento del mismo.

El pacto recoge también un incremento progresivo en el plus hospitalario, que quedará fijado en 26 euros para 2026; 30 euros para 2027; 34 euros para 2028; y alcanzará los 40 euros en el año 2029.

Desde CCOO y UGT han valorado el consenso alcanzado al considerar que permite "mantener y mejorar el poder adquisitivo" de los profesionales del sector, incorporar nuevas mejoras sociales y garantizar avances tras un proceso de negociación que ha entrañado "numerosas dificultades".