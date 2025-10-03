El alcoleano Ángel Zapata gana el IX Certamen de Jóvenes Diseñadores de Fuente Palmera de Boda

Galardonados en el IX Certamen de Jóvenes Diseñadores de Fuente Palmera de Boda. - FUENTE PALMERA DE BODA
El escenario de Fuente Palmera de Boda ha acogido en la noche de este jueves una de las citas más esperadas del programa: el IX Certamen de Jóvenes Diseñadores, una pasarela donde el talento emergente ha sido el gran protagonista y en la que el alcoleano Ángel Zapata se ha proclamado ganador del concurso.

Según ha indicado la organización en una nota, un total de 15 diseñadores han presentado dos propuestas cada uno --una de novia y otra de fiesta-- en un desfile cargado de originalidad, técnica y emoción. El jurado del certamen ha estado presidido por el alcalde de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz, y formado por tres mujeres referentes del mundo del diseño y la comunicación: la prestigiosa diseñadora e invitada de honor, Ágatha Ruiz de la Prada, y las creadoras de contenido especializadas en moda, Margarita de Guzmán y Nuria Cabrera.

Su deliberación ha destacado el alto nivel de las colecciones, la personalidad de los diseños y la apuesta por la sostenibilidad. Durante la gala también han participado en la entrega de premios el presidente de la Asociación Empresarial, Manuel Jesús Adame, y los responsables del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), entidad que financia el certamen: el director general del IAJ, Pedro Antonio Ramírez, y la responsable del IAJ en Córdoba, Carmen Arcos.

La entrega de premios ha comenzado con un reconocimiento a la invitada de honor de esta edición, Ágatha Ruiz de la Prada, por su trayectoria y su aportación al mundo del diseño y la moda. Acto seguido, el jurado ha entregado los galardones a los diseñadores premiados.

El tercer premio ha sido para María José Vázquez y el segundo para Claudio Rider, cuya colección, además, ha recibido la mención al diseño más sostenible. El primer premio ha sido para Ángel Zapata, quién se ha dirigido a público emocionado por el resultado. El certamen reafirma su papel como cantera de jóvenes talentos y escaparate para nuevas voces del diseño andaluz, consolidándose como una plataforma única dentro del circuito de ferias del sector nupcial y de eventos.

