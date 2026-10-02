La alerta naranja por lluvias deja carreteras cortadas en Los Montes Orientales de Granada

Daños en carreteras en Granada a causa de las precipitaciones - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Emergencias y Asistencia a Municipios de Granada, Eduardo Martos, ha señalado que las lluvias registradas este viernes en la provincia de Granada han provocado diversas incidencias y cortes de carreteras, especialmente en la comarca de Los Montes Orientales

Martos ha recordado que la provincia permanece en alerta naranja por lluvias en las zonas de Guadix y Baza y ha explicado que durante la tarde se han registrado incidencias en Baza, Huéscar y Puebla de Don Fadrique debido al elevado volumen de precipitaciones en un corto periodo de tiempo, aunque las consecuencias no han revestido gravedad.

Se han producido cortes en varias carreteras, entre ellas la GR-3100, entre Domingo Pérez y Dehesas Viejas, y la GR-4405, hacia Montillana, además de incidencias en varias ramblas de Campotéjar y Domingo Pérez.

Tras mantener contacto con los alcaldes de las localidades afectadas, el diputado ha confirmado que no hay que lamentar daños personales y ha asegurado que todos los efectivos de emergencias están trabajando para controlar la situación y recuperar la normalidad "lo antes posible".

La institución provincial ha indicado que, si bien la circulación está permitida en las vías afectadas, debe realizarse con precaución.