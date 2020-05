Alertan de un tiburón peregrino de más de ocho metros frente a la playa de La Mamola, en Polopos (Granada)

POLOPOS (GRANADA), 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha avistado en la mañana de este sábado a apenas 400 metros de la playa de La Mamola, en Polopos (Granada), un tiburón peregrino ('Cetorhinus maximus') de más de ocho metros de longitud.

Según concreta la Benemérita en una nota de prensa, no se tiene constancia de que el tiburón peregrino ataque al hombre; no obstante, los agentes de su Servicio Marítimo han recomendado a los que en ese momento estaban con sus embarcaciones en el agua que no se acercasen demasiado al animal.

Es el segundo avistamiento que hacen los marineros de la Guardia Civil en las últimas semanas. El 3 de mayo vieron uno más pequeño, de unos tres metros de longitud frente a la playa de Calahonda.