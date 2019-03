Alfonso Guerra afirma que ve una "fortaleza" en Susana Díaz al frente del PSOE-A que le "garantiza futuro"

Publicado 19/03/2019 21:25:40 CET

SEVILLA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha expresado este martes que, con claridad, ve una "fortaleza" en Susana Díaz al frente de la Secretaría General del PSOE-A que le "garantiza futuro" y ha expresado que lo que tiene que "ocurrir" es que "pronto" vuelva a la Presidencia de la Junta de Andalucía, que perdió tras las elecciones autonómicas del 2 de diciembre.

En declaraciones a los periodistas con motivo de la presentación en Sevilla de su libro 'La España en la que creo', Alfonso Guerra ha señalado que ve que hay una "fortaleza en la Secretaría General y en la dirección del partido en Andalucía que le garantiza futuro". Sobre las relaciones entre Ferraz y el PSOE-A, ha señalado que la dirección federal tendría que considerar que la andaluza es una "dirección muy importante".

Respecto a los cambios introducidos por el Comité Federal del PSOE en candidaturas andaluzas al Congreso de los Diputados y el Senado para las elecciones generales del 28 de abril, Guerra ha señalado que "alguien de la dirección federal ha dicho literalmente 'nosotros tenemos derecho a escoger'" y la "clave es quiénes son nosotros: ¿son los militantes, es la dirección, es una sola persona?".

En su opinión, estas elecciones internas, "estas primarias que les llaman, se han vendido como dar todo el poder a los militantes, pero luego resulta que las listas se modifican con una parsimonia tremenda, lo que va en contra de lo que dicen que significan las primarias".

También ha aprovechado para recordar que durante muchos años fue presidente de la Comisión Federal de Listas del PSOE y que jamás tuvo la oportunidad de decir 'a estos hay que quitarlos y meter a estos que no los conoce nadie'". "Antes se hacía de otra manera, yo creo que mucho más democrática", ha agregado.

Para Alfonso Guerra, en España se ha inaugurado ahora, en todos los partidos, un sistema que le llaman "de elecciones primarias, pero no saben qué son elecciones primarias". Pretenden, según ha apuntado Guerra, "ser una copia de las elecciones primarias que se desarrollan en Estados Unidos, pero no saben nada de la vida política norteamericana".

Según ha explicado, en Estados Unidos las elecciones primarias consisten en elegir a delegados que van a una convención, mientras que aquí en España "no es eso, sino una votación directa de los afiliados para elegir al líder del partido, lo que no tiene nada que ver con primarias y está teniendo consecuencias poco deseables". "Siempre generan un cierto cesarismo que no es bueno para la democracia interna de los partidos", ha puntualizado.

Asimismo, Alfonso Guerra ha señalado que el PSOE tiene que tener en el Congreso de los Diputados un equipo "competente, que tenga principios" y que esté integrado por gente que sea del partido, porque ahora parece que se buscan "fichajes como en el fútbol, uno que está en la Coca Cola y otro que jugaba al baloncesto" o porque es "amigo de aquel o del otro". "El Congreso en los últimos años no ha crecido en competencia, sino que disminuido sensiblemente y, a lo que se ve, va a disminuir mucho más", ha expresado.

Preguntado sobre si cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a leer su libro, ha respondido: "No tengo ni idea, supongo que estará ocupado. Lo que está seguro es que yo no voy a leer el suyo".

Guerra ha manifestado que ha escrito este libro porque percibe que hay un sector de la élite política que ya no está de acuerdo con la Constitución y que está haciendo operaciones por los extremos, tanto por la izquierda como por la derecha. Ha agregado que, ante esta situación, él pretende explicar las virtudes que atesora la Constitución y "qué debemos hacer ante la fragilidad del sistema democrático, que parece que está todo asegurado, pero la vida no es así".

Se ha referido, en este sentido, al ascenso en varios países europeos, entre ellos España, de "movimientos de tipo fascista y autoritario que creíamos vencidos". Ha apuntado que en su libro hace un análisis crítico de la realidad política española e internacional.