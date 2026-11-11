La Alhambra de Granada abre al público tras la dispersión de los piquetes con dos detenidos

GRANADA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Alhambra de Granada ha logrado abrir al público en torno a las once de la mañana tras la dispersión de los piquetes informativos que desde primera hora habían impedido el acceso de los turistas, según han confirmado desde el recinto nazarí.

La huelga general ha tenido escasa incidencia entre la plantilla y se ha activado el protocolo para recolocar a los turistas en diferentes turnos hasta que la situación pueda normalizarse, según precisó a Europa Press el director del patronato que gestiona el monumento, Rodrigo Ruiz-Jiménez.

Los piquetes informativos han estado presentes desde las seis y media de la mañana y aunque estas concentraciones han sido la mayor parte del tiempo "pacíficas", sí hubo una carga policial para dejar entrar a los trabajadores --el recinto abre a las 8,30 horas-- y que se ha saldado con dos detenidos, según confirmaron a Europa Press fuentes policiales.

PARQUE DE LAS CIENCIAS

El Parque de las Ciencias de Granada ha arrancado la jornada a las 10,00 horas sin presencia de piquetes informativos y con escasa incidencia de la huelga entre su plantilla, según han detallado a Europa Press fuentes del museo.

La mayor parte del personal de oficinas y de atención al público ha acudido a su puesto de trabajo, por lo que el recinto prevé abrir todos sus espacios de forma escalonada a medida que se completen los diferentes turnos.

Aunque desde el museo no descartan que se produzca alguna presencia de piquetes a lo largo del día, lo cierto es que sus trabajadores y los visitantes, que en su mayor parte suelen acceder a primera hora, han podido acceder ya con normalidad a las instalaciones.

Por su parte, la actividad en el Puerto de Motril se está desarrollando con normalidad y todos los accesos están abiertos. La única incidencia ha estado en la interrupción de la operativa de un barco cuya carga de palas eólicas se ha paralizado por el paro de la estiba.

MOVILIDAD

Respecto a la movilidad, ya se han producido las primeras afecciones importantes en el intercambiador Sur por manifestaciones y piquetes. También cortes en Paseo de Cartuja y se ha habilitado la parada alternativa en Hiperdeluz.

La convocatoria de huelga general de este miércoles conlleva servicios mínimos del 60 por ciento tanto en el metro como en los autobuses de transporte urbano y metropolitano, en los que se esperan alteraciones y restricciones también por las hasta siete movilizaciones previstas para esta jornada.

Desde la Gremial del Taxi de Granada han señalado a Europa Press que no secundarán la huelga. Esta circunstancia podría suplir los problemas que, por ejemplo, puedan tener los viajeros que necesiten acceder al Aeropuerto Federico García Lorca, dado que se prevé que la línea que conecta la ciudad con el aeródromo sea la más afectada de las que gestiona el Consorcio de Transporte.

Las paradas del entorno de la plaza del Triunfo, de los comedores universitarios y, sobre todo, las del entorno del intercambiador Sur son de las más afectadas.