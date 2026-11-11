Dos detenidos de un piquete del 11N en la Alhambra por intentar impedir el acceso de trabajadores del monumento

Archivo - Imagen de recurso de agentes de Policía Nacional junto a un furgón policial del Cuerpo. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas que integraban un piquete han sido detenidas en la mañana de este miércoles en el entorno de los accesos al conjunto monumental de la Alhambra por tratar de impedir el acceso a su puesto a trabajadores del conjunto monumental en esta jornada de huelga general.

Así lo ha confirmado la Policía Nacional a Europa Press que ha explicado que la situación se ha dado cuando, en concreto, dos trabajadores querían acceder a su puesto laboral y se han encontrado con que el piquete no les dejaba.

Los trabajadores han pedido protección a los agentes que estaban en la zona y estos han hecho un pasillo para que los trabajadores pudieran entrar. A pesar de ello, y según las fuentes policiales consultadas, la reacción de los integrantes del piquete ha sido la de agredir a los trabajadores y a los policías.

En este contexto, se ha producido una intervención policial que ha concluido con la detención de dos de los integrantes del piquete en esta jornada de huelga general.

Este pasado martes, en la víspera de la jornada de huelga, el Sindicato de Vivienda hizo un llamamiento a "paralizar" la actividad de la Alhambra al considerarla un "símbolo de la turistificación y expulsión de los vecinos" de la ciudad de Granada.