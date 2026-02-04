La Alhambra y el Generalife cierran las puertas del conjunto este jueves ante la previsión de fuertes vientos

La Alhambra cierra el acceso a sus bosques por riesgo de caída de ramas o árboles. Imagen de archivo. - ÁLEX CÁMARA-EUROPA PRESS

GRANADA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Alhambra y Generalife ha decidido cerrar el Conjunto Monumental ante la previsión de fuertes vientos en la ciudad para este jueves, a causa de la borrasca Leonardo. Durante la jornada de este miércoles, también han permanecido cerrados el Generalife y la Alcazaba debido al temporal.

Así lo ha comunicado la institución en una nota, que toma esta medida ante el aviso naranja por vientos de nivel 3, con rachas que podrían alcanzar hasta 90 km/h entre este medianoche y las 17,59 horas. No obstante, la decisión definitiva sobre la apertura o no de las instalaciones se confirmará oficialmente a las 06,00 horas de este jueves.

El Patronato ha pedido disculpas por las molestias que esta situación meteorológica excepcional pueda causar a los visitantes, subrayando que la seguridad de los visitantes y del personal es su máxima prioridad.