La Alhambra de Granada reabre al público sin incidencias relevantes en sus palacios, murallas y estructuras históricas

Archivo - Un grupo de turistas visita la Alhambra de Granada. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Alhambra y Generalife de Granada ha reabierto las puertas del conjunto monumental a las 11,00 horas de este sábado tras el episodio sísmico de magnitud 5 de la madrugada de este sábado, y tras comprobar que sus estructuras históricas no han sufrido consecuencias de importancia.

Desde la Alhambra señalan que se ha realizado una primera revisión de sus espacios patrimoniales por parte de los equipos especializados del monumento, quienes junto con el equipo de bomberos, han confirmado que tanto los palacios, murallas y demás estructuras históricas como las zonas ajardinadas no han detectado incidencias relevantes.

El Patronato de la Alhambra y Generalife asegura que su equipo técnico permanece "en constante labor de inspección, supervisión y seguimiento preventivo de todo el conjunto monumental, con el fin de garantizar la protección de este enclave único".

Como parte de este protocolo permanente de vigilancia, se continúa evaluando de manera periódica el comportamiento de las estructuras y de los espacios verdes, sin que hasta el momento se hayan identificado incidencias relevantes relacionadas con los recientes terremotos.

A las 11,00 horas se ha procedido a la reapertura al público una vez que se ha establecido la total seguridad tanto los trabajadores como para los visitantes.

Respecto a las personas que disponían de entrada para visitar este sábado la Alhambra, se les ofrecerá la devolución del importe o una reasignación de horario en esta misma jornada.