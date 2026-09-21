Arranca la puesta en servicio del plan especial de transporte público con el campus de la Universidad de Cádiz

Autobús del Consorcio de Transportes de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, ente dependiente de la Consejería de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía, ha puesto en servicio este lunes el plan especial de transporte con motivo del inicio de las clases universitarias y la afluencia de público a los centros universitarios de la UCA en Puerto Real, Jerez y Cádiz.

Según ha indicado la Junta en una nota, la operativa que ha diseñado el consorcio permite intensificar las conexiones metropolitanas en transporte público con los campus de Cádiz, Jerez y Puerto Real, siendo adicionales las expediciones que se ponen en marcha a las habituales en las conexiones entre estos municipios.

La delegada territorial de Fomento y Movilidad, Carmen Sánchez, ha subrayado la colaboración entre esta Consejería, el Consorcio de Transportes y la Universidad de Cádiz para apostar por la utilización del transporte público metropolitano en la comunidad universitaria y para adaptar la oferta de servicios a las necesidades de las personas usuarias.

Asimismo, la delegada ha valorado positivamente el resultado obtenido en la operativa realizada para el curso académico 2025/26, habiendo registrado 153.146 viajeros, lo que supone un aumento del 11% respecto al curso anterior.

La Junta de Andalucía financiará un año más, a través del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, esta operativa especial de transporte interurbano, que en el curso 2025/2026 ha supuesto un importe de 494.000 euros.

Así, con el objeto de atender las necesidades de movilidad de la comunidad universitaria, la red de transporte público que conecta con Cádiz, Jerez y Puerto Real cuenta durante todo el año con una extensa oferta de líneas multimodales que conectan estos municipios con todo el ámbito metropolitano, incluyendo el acceso a los distintos centros universitarios.

En el caso del campus de Puerto Real la oferta de transporte se compone, por un lado, de once líneas troncales que circulan durante todo el año y nueve líneas que establece el Consorcio de modo específico como parte de su operativa especial de transporte, para atender la demanda en periodos punta con la Universidad durante el periodo lectivo.

Para este curso académico, y adaptado a los horarios y calendarios de los centros de la UCA, el Consorcio de Transportes contempla atender, con esta operativa especial de transporte, los incrementos de demanda que se registran en hora punta en las entradas y salidas de clase con el campus de Puerto Real y de Cádiz, así como otras franjas horarias que requieren el establecimiento de nuevas expediciones y servicios durante el curso académico.

Está prevista la realización de hasta 196 expediciones semanales adicionales, que se suman a la oferta habitual de autobuses interurbanos que conectan con el campus de Puerto Real durante todo el año, incluyendo expediciones de refuerzo que se establecen en determinadas conexiones, todas ellas con parada en la ESI, CASEM y Facultad de Ciencias de la Educación.

La Junta ha indicado que la operativa que se ha puesto en servicio a partir de este lunes también ofrece los nuevos servicios que se pusieron el curso pasado para la conexión entre Chiclana y el Campus de Puerto Real, al igual que las mejoras en los horarios con Jerez y El Puerto de Santa María. Además, están en vigor desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre bonificaciones y descuentos adicionales en las tarifas con la tarjeta de transporte, que incluye para usuarios con tarjeta joven personalizada, una bonificación adicional del 50% del importe de cada recarga, permitiendo, además, esta tarjeta, transbordar con las líneas urbanas, servicio marítimo, Cercanías Renfe y Trambahía.