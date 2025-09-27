La Alhambra de Granada recibió este en verano 738.190 visitantes y prevé cerrar el año con más de 2,7 millones

GRANADA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife ha cerrado el verano con un total de 738.190 visitantes, ello a pesar de que históricamente estos meses no son los más fuertes para el monumento nazarí, según han relatado a Europa Press desde el Servicio de Visita Pública del monumento.

La Alhambra registró el pasado verano una cifra ligeramente superior, con una ocupación media del 95,5 por ciento y un total de 742.000 visitantes. Históricamente, los meses de abril, mayo, septiembre y octubre suelen ser los de mayor afluencia de turistas como ocurrió por ejemplo el año pasado.

La previsión es cerrar este 2025 con algo más de 2,7 millones de entradas vendidas, una cifra muy similar a la del año anterior y siempre dentro del aforo máximo anual, fijado en 2.765.500 personas por motivos de conservación del monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El Patronato de la Alhambra incrementó el pasado agosto el precio para la entrada al conjunto monumental y los espacios adscritos a este organismo dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte.

Ello para, junto a la ordenación del régimen de entradas reducidas y gratuitas y otras medidas de fomento de la visita, dotar al Patronato de la Alhambra y Generalife de "una regulación más acorde tanto con sus exigencias financieras como con su compromiso de servicio público", según se precisó en su momento.