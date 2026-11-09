La Alhambra limita el acceso a la Cuesta del Rey, bosques y jardines por previsión de intensas rachas de viento

Archivo - Un turista en el entorno de la Alhambra un día de lluvia. Archivo. - Arsenio Zurita - Europa Press - Archivo

GRANADA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Alhambra y el Generalife ha limitado este lunes el acceso a la Cuesta del Rey Chico, el Bosque de Gomérez y algunos de sus jardines por la previsión de intensas rachas de viento hasta la tarde.

Concretamente el monumento ha activado la alerta nivel uno por rachas que podrían llegar a los 50 kilómetros por hora hasta las 16,00 horas.

Se limita así el acceso a la Cuesta del Rey Chico, Alameda/Bosque de Gomérez, Jardín de los Adarves y Jardines Altos del Generalife, según detalla el monumento a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha sumado este lunes Granada a las provincias andaluzas con avisos meteorológicos, concretamente ha activado el aviso amarillo en la Cuenca del Genil por previsión de una acumulación máxima de 60 litros por metro cuadrado en 12 horas.

El aviso estará activo hasta las 19,00 horas en esta demarcación, que engloba a toda la Vega de Granada, la comarca del Poniente Granadino y Loja, sumando un total de 74 municipios.

La previsión meteorológica para el inicio de esta semana en Andalucía se encuentra condicionada por el paso de la borrasca 'Bruna', que deja avisos por lluvias ya en seis provincias andaluzas --Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla--.