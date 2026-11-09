La Junta pide este martes al Gobierno medidas urgentes para garantizar la seguridad en el AVE Madrid-Andalucía

Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto aprobar este martes, 10 de noviembre, una propuesta de acuerdo por la que se insta al Gobierno de España a implementar medidas urgentes para garantizar la seguridad ferroviaria en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla tras el accidente ferroviario de Urda.

Cabe mencionar que la sesión ha sido adelantada de su jornada celebrada habitualmente los miércoles para evitar la coincidencia con el Pleno del Parlamento andaluz, que comienza el miércoles 11 a las 12,00 horas.

Según figura en el orden del día de la sesión, consultado por Europa Press, el Ejecutivo andaluz también abordará una propuesta de acuerdo por el que se toma conocimiento de la implementación de la inteligencia artificial en los procedimientos de convocatoria para el acceso a las bolsas de trabajo de personal docente no universitario.

Asimismo, el Consejo de Gobierno tomará conocimiento de una propuesta de Acuerdo por el que se toma conocimiento de la concesión de los II Premios Andalucía de la Cultura, así como de aquella por la que se toma conocimiento de la formalización del contrato de concesión de obras denominado 'Ampliación del Puerto de Marbella La Bajadilla (Málaga)'.

En la reunión también se tomará conocimiento de la aprobación, por parte de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, sobre la situación hidrológica de la Comunidad Autónoma de Andalucía a 10 de noviembre de 2026.

Por último, el Ejecutivo andaluz prevé abordar una propuesta de acuerdo por el que se autoriza la concesión de una subvención al Centro Especial de Empleo Unei Iniciativa Social, S.L.U., ubicado en Sevilla, en el marco de la Orden de 21 de junio de 2024, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia no competitiva, para el fomento del empleo de personas con discapacidad en centros especiales de empleo y en el mercado ordinario de trabajo, por importe de 4.668.562,98 euros.