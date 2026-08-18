La Alhambra no presenta daños estructurales tras los terremotos aunque registra daños en elementos decorativos

1111322.1.260.149.20260818191557 Archivo - Jardines de la Alhambra de Granada. Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha indicado que el conjunto monumental de la Alhambra no presenta "daños estructurales significativos" tras los terremotos registrados en Granada, aunque se han identificado "algunas situaciones muy localizadas" de daños en elementos no estructurales, como la caída de piezas decorativas de yesería en la Sala del Trono.

Así lo ha señalado en una atención a medios en la tarde de este martes, después de los movimientos sísmicos registrados durante esta jornada, con cuatro terremotos de magnitud 4 o superior. Estos seísmos se suman al primer movimiento registrado el pasado sábado, 15 de agosto, que alcanzó una magnitud de 4,8, aunque inicialmente fue registrado como de 5.

En cuanto a la situación del patrimonio, Sanz ha explicado que el conjunto de la Alhambra permanecerá cerrado al público mientras se llevan a cabo las correspondientes inspecciones. "La inspección visual efectuada no ha puesto de manifiesto daños estructurales significativos en los palacios nazaríes ni en la Alcazaba que permitan observar, detectar o apreciar riesgo de colapso de los inmuebles", ha asegurado.

No obstante, ha precisado que "se han identificado algunas situaciones muy localizadas de elementos no estructurales dañados", una cuestión que, según ha destacado, se está revisando para evitar cualquier riesgo para los visitantes y preservar un patrimonio como el de la Alhambra.

En concreto, en la Alcazaba se han detectado algunas afecciones leves en merlones, almenas y pequeños elementos enfoscados. En los palacios nazaríes, y especialmente en la Sala del Trono, se han producido algunas caídas de elementos decorativos de yesería.