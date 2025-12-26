La Alhambra rozará el lleno de visitantes esta Navidad, con más de 70.000

Archivo - Patio de los Arrayanes, en la Alhambra. Archivo. - PATRONATO DE LA ALHAMBRA - Archivo

GRANADA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Alhambra será visitada por más de 70.000 personas esta Navidad, rozando el lleno de su aforo para estos días en los que el monumento cuenta además con una programación especial de visitas guiadas y talleres diseñados para el público familiar.

Concretamente, hasta el 6 de enero el monumento nazarí recibirá un total de 70.256 visitantes, con especial protagonismo del turista nacional, según los datos facilitados a Europa Press por el conjunto monumental.

El día de mayor afluencia será este viernes 26 de diciembre, cuando se espera que más de siete mil personas recorran el monumento y la jornada más tranquila será la del Día de Reyes, con la previsión de que no se supere el 62 por ciento del aforo con algo más de 4.000 visitas.

En todo caso, el recinto nazarí cerrará estos últimos días del año con una ocupación media del 91 por ciento atendiendo al aforo fijado por motivos de conservación.

El 35 por ciento de los visitantes serán españoles, seguidos del turista estadounidense, --que representan cerca del 10 por ciento del total-- italianos, surcoreanos, franceses y chinos.

Para estos días, la Alhambra ha lanzado un programa para familias con tintes navideños que incluye un recorrido para descubrir representaciones estelares presentes de forma más o menos oculta en su arquitectura, tomando como referencia la Estrella de Belén.

Otra de las propuestas, 'Alhambra de postal', parte de la tradición de intercambiar postales navideñas y propone recorrer algunos de los espacios más emblemáticos del monumento.

Especialmente popular entre las familias es el taller de yeso, en el que se acerca a los asistentes a la riqueza y complejidad de la decoración alhambreña, culminando la propuesta con la realización de una pieza propia.