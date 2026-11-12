La alianza de Cruz Roja y Diputación de Córdoba beneficia más de 400 mujeres en situación de vulnerabilidad

Una voluntaria de Cruz Roja durante una atención a una mujer. - CRUZ ROJA

CÓRDOBA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La colaboración entre Cruz Roja y la Diputación de Córdoba para impulsar el empoderamiento de mujeres en situación de vulnerabilidad ha permitido atender durante el último año a 403 mujeres de toda la provincia, lo que supone un incremento del 14 por ciento respecto al ejercicio anterior, cuando participaron 353.

Así lo ha indicado la institución humanitaria en una nota en la que ha detallado que, además, el proyecto ha ampliado su alcance territorial hasta llegar a 60 municipios cordobeses, lo que lo consolida como un recurso de referencia en el apoyo a mujeres víctimas de violencia de género y otras situaciones de riesgo social.

"El crecimiento en cifras nos invita a pensar que cada vez más mujeres encuentran aquí un espacio seguro donde recuperar la confianza en sí mismas, compartir experiencias y adquirir herramientas para avanzar hacia una vida más autónoma", ha explicado Carmen Cabello, técnica de Cruz Roja responsable de la iniciativa.

La mayoría de las participantes son mujeres víctimas de violencia de género usuarias del Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género (Atenpro), gestionado por Cruz Roja. A través de este servicio, las mujeres disponen de un terminal móvil conectado 24/7 al centro de atención de la organización, que combina tecnología y apoyo psicosocial profesional.

Gracias al convenio suscrito entre la institución humanitaria y la Diputación de Córdoba, durante el año se han llevado a cabo distintas actuaciones orientadas a mejorar la salud mental y emocional de las participantes, reforzar sus competencias personales, sociales y laborales y favorecer su participación activa en la comunidad. Asimismo, el programa promueve la creación de redes de apoyo entre mujeres y espacios de encuentro que contribuyen a reducir el aislamiento y fortalecer los procesos de recuperación.

La experiencia de Cruz Roja evidencia que las barreras a las que se enfrentan las mujeres víctimas de violencia de género son complejas y requieren respuestas integrales. En este sentido, el servicio Atenpro contribuye a mejorar su seguridad, acompañamiento y acceso a recursos especializados, mientras que los proyectos de empoderamiento favorecen el fortalecimiento de la autoestima, la autonomía y la participación social.

"La combinación de ambas estrategias constituye una intervención especialmente eficaz para favorecer la recuperación integral de las mujeres, ayudándolas no sólo a superar situaciones de violencia o vulnerabilidad, sino también a reconstruir sus proyectos de vida y reforzar sus vínculos con la comunidad", ha comentado Cabello.

Esta alianza, que también incluye acciones de sensibilización, es posible gracias al compromiso del voluntariado de Cruz Roja y a su red de asambleas locales, que permite ofrecer un recurso de proximidad y con conocimiento del entorno.