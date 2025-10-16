Almodóvar del Río (Córdoba) acoge este sábado el 'XV Encuentro de Ateneos de Andalucía'

CÓRDOBA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El politólogo, sociólogo, catedrático y filósofo francés Sami Naïr, la cantaora de flamenco onubense Rocío Márquez, el guitarrista cordobés de proyección internacional Vicente Amigo y la doctora e investigadora sevillana Salud Borrego, recibirán este sábado el nombramiento de 'Ateneístas de Honor', dentro del marco del 'XV Encuentro de Ateneos de Andalucía', que se llevará a cabo en Almodóvar del Río (Córdoba), cuyo Ateneo Popular celebra el primer centenario de su fundación. Asimismo, se concederá el título de 'Ateneo de Honor' a la Librería Luque de Córdoba por su trayectoria en defensa de la cultura.

Según ha informado la Federación Ateneos de Andalucía en una nota, con la designación de 'Ateneísta de Honor', la entidad pretende distinguir personas que promueven la cultura en sus más amplios aspectos.

En ediciones anteriores, han recibido este nombramiento, entre otros, Salvador Távora, Antonio Fernández Díaz 'Fosforito', José Pedro Pérez-Llorca, Miguel Ríos, Enrique Morente, Federico Mayor Zaragoza, Paco de Lucía, Paco Cepero, Manolo Sanlúcar, Antonio Gala, María Galiana, Luis Gordillo, Enrique Brinkmann, Emilio Lledó, Ian Gibson, María Isabel Quiñones 'Martirio', Caballero Bonald, Sara Baras, Ricardo Pachón, Elvira Lindo, Miguel Delibes, Antonio Martínez Ares y Ana Rossetti.

Asimismo, el galardón 'Ateneo de Honor', con el que la federación pretende distinguir entidades que, sin ser ateneos, promueven la cultura en sus más amplios aspectos, ha recaído en anteriores ediciones en la Sociedad Malagueña de Ciencias, en 'La Zaranda, Teatro inestable de Andalucía la baja', Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores, Museo Picasso de Málaga, Festival de cine de Málaga, la Fundación Blas Infante y la Fundación José Saramago, y la Fundación García Lorca, entre otros.

De este modo, en Almodóvar del Río se espera la asistencia de unos 300 ateneístas representantes de los 33 ateneos existentes en Andalucía. Al encuentro acudirán también autoridades locales y provinciales.

Además de los premios 'Ateneísta de Honor' y 'Ateneo de Honor', también se entregarán diversas distinciones a diferentes ateneos por su proyección y defensa de la Cultura andaluza. Así, el premio 'Ateneo y Andalucía' recae en el Ateneo de Málaga y accésit al Ateneo de Jerez; el de 'Ateneo y Cultura' en el Ateneo Popular de Almodóvar del Río y accésit al Ateneo de Motril; el 'Ateneo y Sociedad' en el Ateneo de Algeciras y accésit al Ateneo de Granada, y la 'Mención Especial' en el Ateneo de Cádiz y en el Ateneo Popular de Almodóvar del Río.