Almuñécar y Jazz en la Costa se incorporan a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, en el Festival Internacional Jazz en la Costa. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031 suma nuevos apoyos con la adhesión del Ayuntamiento de Almuñécar y del Festival Internacional Jazz en la Costa, formalizada durante el acto inaugural de la 39ª edición del certamen, celebrado en el Parque Botánico El Majuelo.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, han destacado que esta incorporación refuerza el carácter provincial de la candidatura y la capacidad del proyecto para integrar a municipios e iniciativas culturales de referencia de toda la provincia.

Durante el acto, ambas instituciones han formalizado su respaldo a una candidatura que aspira a representar el potencial cultural granadino, incorporando al proyecto dos referentes vinculados al patrimonio, el talento y la excelencia cultural.

El Festival Internacional Jazz en la Costa, uno de los certámenes de jazz más veteranos de Europa, cuenta desde 1988 con la participación de grandes figuras internacionales del género y está reconocido con el sello de calidad de la Asociación Europea de Festivales.

Durante su intervención, la alcaldesa de Granada ha afirmado que "cada nuevo apoyo demuestra que Granada 2031 es un proyecto de provincia, nacido para proyectar al mundo la extraordinaria riqueza cultural del territorio", destacando que la candidatura sigue creciendo desde la colaboración entre administraciones y agentes culturales comprometidos con un proyecto compartido para toda la provincia.

Celebrado cada verano en el Parque Botánico El Majuelo, junto al castillo de San Miguel y los restos de una antigua factoría fenicia, el Festival Internacional Jazz en la Costa ha unido durante casi cuatro décadas la excelencia artística con un enclave patrimonial único. El certamen ha reunido a grandes figuras del jazz internacional como Branford Marsalis, Chucho Valdés, Gregory Porter, Hiromi, Charles Lloyd o Paquito D'Rivera, consolidándose como uno de los principales referentes culturales de la provincia y como escaparate de la proyección internacional de Granada.

Por su parte, el alcalde de Almuñécar ha destacado el compromiso de la ciudad con la cultura como herramienta de desarrollo, proyección internacional y cohesión territorial, subrayando que la candidatura de Granada representa "una oportunidad para proyectar al mundo el potencial cultural y patrimonial del conjunto de la provincia".

El acto ha coincidido con la inauguración oficial de la 39.ª edición del Festival Internacional Jazz en la Costa, que hasta el 26 de julio reunirá en Almuñécar a algunas de las principales figuras del jazz internacional. El concierto inaugural ha estado protagonizado por el músico cubano Paquito D'Rivera.