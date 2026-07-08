Las altas temperaturas dejan aviso naranja en Almería por máximas de 41ºC y amarillo en Córdoba, Granada, Jaén y Málaga

Varias personas se protegen del sol con sombreros. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves, 9 de julio, aviso naranja por calor en Almería, donde se espera que las temperaturas alcancen máximas de 41 grados, y nivel amarillo en Córdoba, Granada, Jaén y Málaga.

Según consta en la página oficial de la Aemet, recogida por esta agencia, la comarca del Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería se encontrarán bajo aviso naranja entre las 13,00 y las 21,00 horas del jueves, con temperaturas máximas de hasta 41 grados.

Por otra parte, la Aemet ha marcado avisos amarillos por temperaturas máximas de 38 grados que localmente podrán alcanzar los 40ºC en Nacimiento y Campo de Tabernas (Almería), Guadix y Baza (Granada), las comarcas de Morena y Condado, Cazorla y Segura y el Valle del Guadalquivir en Jaén, en el mismo tramo horario.

Además, la campiña cordobesa también estará bajo nivel amarillo por máximas de 38 grados en esta jornada. Por su parte, las zonas del levante almeriense y Sol y Guadalhorce en Málaga mantendrán también aviso amarillo durante las mismas horas por temperaturas máximas de 37 ºC, que en el interior podrán alcanzar los 39 grados. Por último, la Aemet ha indicado aviso amarillo en la Axarquía (Málaga) con un pronóstico de 36 ºC de máxima.

Cabe mencionar que la Aemet ha apuntado que este jueves 9 los cielos se mantengan poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas matinales en la vertiente atlántica, sin descartar brumas.

Por su parte las temperaturas continuarán sin cambios en el litoral mediterráneo, aunque experimentarán un descenso en el resto, que será notable para las máximas en la provincia de Cádiz.

Los vientos soplarán flojos variables en la vertiente mediterránea, con intervalos moderados por la tarde. En el resto de Andalucía, serán flojos a moderados de componente oeste. A partir del mediodía, habrá poniente fuerte en el Estrecho.