Empleo ofrece cinco cursos gratuitos en Cádiz de Inteligencia Artificial, Realidad Virtual e Internet de las Cosas

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Cádiz, Daniel Sánchez, junto a la delegada de la Junta, Mercedes Colombo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha anunciado que pone en marcha en la provincia de Cádiz cinco cursos gratuitos del programa de Formación para el Empleo en Tecnologías 5G, especializados en Inteligencia Artificial y Big Data, Realidad Virtual y Aumentada e Internet de las Cosas (IoT) y Smart Cities, y dirigidos a personas que quieran reforzar su preparación en ámbitos con una demanda profesional en plena expansión.

Según informa la Junta en una nota, en su conjunto la provincia dispondrá de 225 plazas repartidas entre dos sedes hasta final de año. Así, Jerez de la Frontera contará con una acción formativa de cada una de las tres modalidades: Programación en Inteligencia Artificial y Big Data, Programación en Realidad Virtual y Aumentada y Programación de soluciones IoT y Smart Cities. Por su parte, Algeciras acogerá dos cursos, uno de Realidad Virtual y Aumentada y otro de soluciones IoT y Smart Cities.

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha señalado que estos cursos ofrecen formación especializada en tecnologías con una elevada demanda en el mercado laboral, lo que permite tanto a las personas desempleadas como a los profesionales en activo mejorar sus competencias digitales y ampliar sus oportunidades de empleo. Además, ha destacado la buena acogida de esta iniciativa en la provincia, donde hasta la fecha ya se han impartido once cursos.

Los itinerarios se imparten en grupos de 45 participantes y se estructuran en 150 horas lectivas que se desarrollan a lo largo de ocho semanas. El modelo pedagógico es mayoritariamente telemático --el 80% de la carga se cursa online-- y se complementa con un 20% de sesiones presenciales de acompañamiento, concebidas para el trabajo práctico sobre los contenidos y el desarrollo de proyectos.

La Junta ha señalado que los cursos están destinados preferentemente a personas en situación de desempleo, si bien un 30% de las plazas no cubiertas serán para profesionales en activo que deseen actualizar o ampliar su cualificación en el ámbito digital. No se exige experiencia técnica previa, pero sí acreditar una titulación mínima --Bachillerato, ciclo formativo de grado medio o superior, certificado de profesionalidad de nivel 3, título universitario o equivalente--.

Una vez superada la formación, cada participante obtiene un diploma acreditativo expedido por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Esta iniciativa, impulsada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo con la colaboración de Vodafone e Integra Conocimiento, acerca a los participantes a competencias y herramientas digitales emergentes con las que reforzar su posición ante un mercado de trabajo en constante evolución, en el que la formación permanente se ha consolidado como un factor decisivo de empleabilidad.