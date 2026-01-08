Alumnado mexicano asiste en la UJA a un curso de innovación, internacionalización y responsabilidad social corporativa

Representantes institucionales, profesorado y alumnado participante en el curso. - UJA

JAÉN 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes mexicanos participan en la Universidad de Jaén (UJA) en el XVII Curso Internacional en Innovación, Internacionalización y Responsabilidad Social Corporativa.

La UJA, a través de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, y el Tecnológico (TEC) de Monterrey (México) organizan esta nueva edición, que se titula 'Descubriendo oportunidades comerciales desde Europa: innovación, internacionalización y responsabilidad social corporativa. El escenario regional europeo'.

La actividad analizará distintos aspectos de economía nacional y europea, desde los actores institucionales de la UE o su organización institucional y políticas, hasta marketing ciudadano, empresa familiar, casos de éxito, además de responsabilidad social corporativa, innovación e internacionalización, según ha informado este jueves la UJA.

Asimismo, el alumnado --30 estudiantes del TEC de Monterrey, que pasarán todo el mes de enero en Jaén-- realizará un proyecto empresarial de internacionalización de compañías españolas, situadas en la provincia jiennense.

El acto inaugural, celebrado este pasado lunes, contó con el vicerrector de Internacionalización de la Universidad de Jaén José Ignacio Jiménez; el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Félix Grande; el catedrático de Negocios Internacional del TEC del Campus de León, Francisco Valderrey, y el director del curso, el catedrático de Derecho Constitucional de la UJA Jorge Lozano.

El Tecnológico de Monterrey es una de las mejores universidades de América --tiene 25 campus diseminados por todo el territorio mexicano, con más de 100.000 estudiantes y ocupa el puesto 185 del ranking mundial QS--. La colaboración de la Universidad de Jaén con esta institución no solo se centra en este curso, sino también en intercambio de profesorado y alumnado, así como en proyectos conjuntos de investigación.

En este sentido, la UJA y el TEC mantienen una "estrecha colaboración académica y científica" con programas de intercambio activos desde hace más de 15 años, e iniciativas docentes conjuntas, de forma particular en el ámbito de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, y de las escuelas politécnicas superiores de Jaén y Linares.

El vicerrector de Internacionalización ha destacado la importancia de esta alianza académica con el TEC, con el que se está trabajando de forma conjunta en la puesta en marcha un modelo de aprendizaje colaborativo en línea, incluyendo formación específica.

La iniciativa busca propiciar que el profesorado de la Universidad de Jaén pueda impartir clases ordinarias de forma colaborativa en asignaturas de programas de otras instituciones extranjeras y en la propia UJA, en el marco de iniciativas COIL (Collaborative Online International Learning) o GSL (Global Shared Learning), ya pilotadas con docentes de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.