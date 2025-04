Alumnos de Primaria de Córdoba reciben formación sobre "la importancia de los entornos naturales en las ciudades"

CÓRDOBA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 52 alumnos de Primaria del Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús de Córdoba, con el profesor Moisés López de la asignatura Educación en Valores, en colaboración con otras asignaturas como Conocimiento del Medio y Lengua, reciben formación sobre "la importancia de los entornos naturales en las ciudades para fomentar el bienestar".

Según destacan desde la Universidad de Córdoba (UCO), la importancia de la naturaleza en entornos urbanos es un tema que "preocupa a todos los sectores de la sociedad". Por eso, además de ser objeto de investigación en proyectos europeos como IN-Habit H2020, donde se estudia cómo los espacios verdes pueden influir en la mejora de la salud y bienestar de los ciudadanos, también se empieza a enseñar en colegios e institutos.

En el caso del citado colegio, se trata de un aprendizaje que ha comenzado en el aula y que ha continuado sobre el terreno, gracias a una visita organizada por el proyecto coordinado por la Universidad de Córdoba, junto a su socio Design for Change España.

Así, los alumnos han participado en esta salida como parte de la metodología 'I CAN', promovida por DFC, y en cuya fase inicial, 'Siente', se incentiva el conocimiento de la realidad y el entorno donde se desea producir el cambio o llevar a cabo la actividad. La actividad buscaba conocer tres patios urbanos, con conceptos muy distintos, donde la naturaleza y la sociabilización son dos constantes comunes.

La primera visita ha sido al popular Patio de Las Tazas, en el centro de La Axerquía, donde su propietaria, Cristina Bendala, ha abierto las puertas para que se adentraran en uno de los formatos más clásicos de patio cordobés, en el que hace décadas llegaron a vivir más de diez familias, según ha comentado Cristina.

"La idea es que el alumnado conozca diferentes espacios donde la naturaleza juega un papel fundamental y, a partir de ahí, que sean capaces de proponer ideas de cambio que puedan replicarse de unos patios a otros", ha explicado Moisés, quien ha añadido que trabajan por proyectos durante todo el año y "éste, específicamente, lo estamos haciendo con Design for Change España, centrándonos en el tema de la renaturalización que encaja perfectamente en la asignatura de Educación en Valores, Lengua y Conocimiento del Medio".

"BIENESTAR PSICOSOCIAL"

La excursión ha continuado en el patio que IN-Habit construye en la Casa de Acogida Madre del Redentor de Cáritas, donde la investigadora Marta de Luna ha explicado "la importancia de tener un entorno verde para contribuir a la sociabilización de los residentes y a la mejora de su bienestar".

"La creación de este jardín de flora mediterránea, con un consumo cero de agua, es muy importante porque ha recuperado un solar abandonado donde ahora las personas que viven en este hogar pueden conectar con la naturaleza, y eso les genera efectos positivos en su bienestar psicosocial", ha aseverado.

La última parada ha sido en el barrio de Las Palmeras, donde IN-Habit centra su investigación, y en el que ha llevado a cabo la mayor intervención de renaturalización que se conoce en este barrio mediante la plantación de más de 300 árboles y plantas. En este espacio los alumnos han tenido la oportunidad de conocer el Merendero de Cantarranas, los cambios en el arroyo, la nueva imagen de la plaza central o la renaturalización del patio Vicente Sereno, donde han contribuido sembrando bombas de semillas.

"Un final de excursión que no imaginaban así, pues la imagen que tenían inicialmente del barrio era muy negativa y, sin embargo, se fueron de allí con una impresión muy diferente e incluso con ganas de repetir la experiencia", han afirmado.

ACERCA DE IN-HABIT

INclusive Health And Wellbeing In small and medium-sized cities (IN-Habit) pretende identificar soluciones visionarias e integradas para promover la salud y el bienestar inclusivos en ciudades pequeñas y medianas.

En cada una de las cuatro ciudades piloto --Córdoba, Lucca, Nitra y Riga--, el proyecto investiga cómo la movilización de recursos infravalorados existentes, como la cultura y el patrimonio, la alimentación, los vínculos entre humanos y animales, y el arte y el medio ambiente podría contribuir a impulsar la salud y el bienestar, con especial atención al género, la diversidad, la equidad y la inclusión.

El proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud de un acuerdo de subvención.