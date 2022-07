AM.-Espadas pide a Moreno "rendición permanente de cuentas" sin bloqueo a la oposición y le ofrece 5 pactos

SEVILLA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha emplazado este jueves al candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, a desarrollar una "rendición permanente de cuentas" en el Parlamento, y a que no "bloquee" la "acción" de la oposición al Gobierno que el líder del PP-A volverá a encabezar tras su investidura, al tiempo que le ha ofrecido alcanzar "cinco pactos" sobre cuestiones como los fondos europeos y la financiación de servicios públicos básicos como educación y sanidad, y sobre dependencia, así como en relación a medidas frente a la inflación.

Es un ofrecimiento que Juan Espadas ha trasladado a Juanma Moreno en el transcurso de su intervención en el debate de investidura del candidato del PP-A, a quien ha ofrecido llegar a pactos sobre esas cuestiones y sobre otras como la relativa al agua, y al respecto le ha advertido de que le da "un poco de miedo" cuando el también presidente en funciones de la Junta "dice que ésta es la legislatura del agua".

Por eso, ha emplazado a Moreno a aclarar cómo va a gestionar la Junta "un recurso natural estratégico y básico en un momento de sequía que se va a agravar", y le ha advertido de que la ejecución de obras hidráulicas de interés autonómico está "muy baja" en algunos casos, tras lo que ha rechazado la propuesta del candidato 'popular' de suspender la aplicación del canon autonómico del agua, porque "necesitamos" ese tributo porque hay que acometer "obras de emergencia" para las que se requieren "recursos" que pueden llegar por esa vía.

Espadas ha pedido también a Moreno una "buena gestión integral" del "patrimonio forestal" andaluz, así como en materia de energía y de "adaptación" frente al cambio climático en el litoral andaluz, y le ha ofrecido otro pacto "sobre el ejercicio pleno de los derechos básicos de ciudadanía", y al respecto ha sostenido que "hay que recuperar derechos de las mujeres que sufrieron un retroceso claro en la legislatura pasada" para pagar "contraprestaciones" que, según ha criticado, el Gobierno andaluz tuvo que abonar a Vox para que dicho grupo apoyase el Presupuesto de la Junta.

Junto a todo ello, Espadas se ha mostrado dispuesto a "hablar de pactos sobre vivienda o cultura" con Moreno, y le ha animado también a apoyar "la alianza andaluza por la pobreza".

"DEUDA DE RESPONSABILIDAD CON LOS ANDALUCES"

El líder socialista, que ha comenzado su intervención citando un fragmento del discurso de investidura del expresidente de la Junta Rafael Escuredo en el que aludía a una "política de integración", ha defendido que todos los parlamentarios tienen "una deuda de responsabilidad con los 8,4 millones de andaluces" a los que representan, y que "merecen que estemos a la altura de la dignidad de su historia".

En esa línea, ha ofrecido la "colaboración" del Grupo Socialista para "garantizar la convivencia, la tolerancia y el respeto a las minorías", y para "evitar la arrogancia y soberbia política", tras lo que ha agregado que asume "con responsabilidad y total entrega" la labor de la oposición que le han encomendado los andaluces en las urnas.

Al respecto, Espadas ha advertido de que concibe la oposición "desde la doble responsabilidad de ejercer el control democrático de quien gobierna" y de "preparar a la vez la alternativa" a ese Ejecutivo, y que los socialistas "amamos Andalucía" y se van a "dejar el alma por lograr una Andalucía mejor".

Tras ello, ha emplazado a Moreno a ofrecer "una rendición de cuentas permanente" ante el Parlamento, y le ha preguntado si se compromete a que el Grupo Popular "no bloquee la acción de la oposición" y a "comparecer" sobre "aquellas cosas que deben conocer los andaluces", así como a un "ejercicio de higiene democrática" para que, en Canal Sur, "la acción institucional del Gobierno" andaluz "no colapse los informativos sin que se escuchen las quejas" de la oposición o los ciudadanos".

El dirigente socialista ha señalado que su grupo no va a desarrollar la "oposición destructiva" que, en su opinión, ha venido aplicando a veces el PP contra el Gobierno de España, y va a realizar su labor de oposición "aportando más propuestas que críticas", porque "somos un partido de gobierno" y van a "intentar marcar la diferencia".

Igualmente, ha pedido a Moreno que "deje de hablar de delegaciones" al referirse al PSOE andaluz como una delegación del Gobierno de Sánchez en Andalucía, porque cree que "no lo hace en un tono de respeto", y le ha advertido de que "argumentarios los recibimos todos". "Usted de 'Génova', yo de Ferraz, la cuestión es qué hacemos con ellos", le ha apostillado, y tras ello ha trasladado que los socialistas van a "intentar ser contundentes en la defensa del interés legitimo de Andalucía".

QUE LA "ANDALUCÍA REAL" ESTÉ PRESENTE EN LOS DEBATES

No obstante, ha pedido a Moreno que "no confunda" reivindicaciones justas con "perder el tiempo en confrontaciones partidistas o deslealtades institucionales", porque ahí no le va a encontrar, según ha avisado el líder socialista, que se ha comprometido también a que la "Andalucía real", que "refleja algo diferente" de lo que el presidente dice que es "locomotora de España", esté "siempre presente" en los debates parlamentarios.

Además, ha reiterado su deseo de que el Grupo Socialista sea en esta legislatura "una puerta a la que llamar" y una "correa de transmisión" para las "inquietudes" de los ciudadanos, y al respecto ha advertido de que "no es verdad que estemos mejor que antes" de que Moreno empezara a gobernar, y al respecto ha subrayado que Andalucía "sigue liderando las tasas de pobreza, los peores ranking de sanidad del país", y también "las listas de espera de dependencia" y en "transferencias a la sanidad privada".

Espadas, que ha señalado a Moreno que le "copió" su propuesta de prometer que los andaluces sean atendidos por su médico de familia en un plazo máximo de 48 horas, le ha afeado además que no dedicara "ni una sola palabra de reconocimiento" al Gobierno central en su discurso de investidura por sus aportaciones a las comunidades autónomas para "atravesar el largo túnel" de la pandemia, así como que "venda como propias cuestiones que son fruto de la voluntad de un gobierno que no es el suyo".

Tras recurrir a la ironía para felicitar a Moreno porque "nunca hacer tan poco fue tan rentable electoralmente", Espadas ha emplazado al presidente de la Junta a que "no siga el arte del escapismo político" mirando permanentemente al Gobierno central en busca de soluciones a problemas de Andalucía, porque "así no vamos a avanzar", y la comunidad autónoma tiene "plenas competencias".

En esa línea, ha emplazado a Moreno a aclarar si va a "complementar" las bonificaciones que el Gobierno de España ha anunciado para el transporte público, así como sus planes en materia de empleo, y al respecto del anunciado este miércoles por el candidato en su discurso de investidura, orientado a los jóvenes, le ha afeado que es un programa que tendrán aplicar los ayuntamientos pero lo ha anunciado "sin consultarles".

Además, ha criticado que desde la Junta "piden a los ayuntamientos que pongan el 50% del coste", mientras la Administración andaluza pone "un 10%" y "el resto es financiación europea". "Me gustaría que ustedes pusieran más y los ayuntamientos un poco menos", ha indicado Espadas a Moreno, a quien ha trasladado que, "si uno invita, lo menos es que pague".

Igualmente, Espadas, que ha emplazado también al candidato a la reelección a que aclare "su compromiso con el desarrollo industrial de esta tierra o con empresas en crisis", ha insistido en señalar que le "preocupa mucho" la ejecución de los fondos europeos por parte de la Junta, por la cantidad que aún le queda por ejecutar en dos años, y ha afeado a Moreno su política de "bajada de impuestos selectiva" para las "rentas muy altas" cuando "hacen falta más recursos para financiar los servicios públicos".