Amama resalta el intento de "acercar posturas" con la Junta y denuncia las "infamias" publicadas sobre la entidad

La asociación Amama ha asegurado que, en el encuentro con la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, "ambas partes han buscado acercar posturas" para abordar los fallos del cribado del cáncer de mama en Andalucía. Asimismo, la asociación ha expresado su "desacuerdo e indignación por el cúmulo de infamias que se están publicando en torno a la entidad e incluso a sus miembros".

A la reunión han asistido la presidenta de Amama, Ángela Claverol, y su secretaria, Carmen Perona, junto con el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en la sede de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, según ha detallado la entidad en un comunicado.

Durante el encuentro, Amama ha manifestado su disposición a colaborar y ha señalado que "se han marcado las líneas de trabajo a seguir por ambas partes". Además, ha informado que ha accedido a formar parte de la Comisión de Seguimiento y Participación del Plan de acción del Programa de Cribado del Cáncer de Mama, así como a mantener una comunicación fluida sobre este tema, dejando constancia de que "cualquier plan futuro debe incluir a la totalidad de las mujeres afectadas".

Por otro lado, se ha trasladado a la Junta de Andalucía la "desconfianza" hacia la administración, ya que, como han señalado en ocasiones anteriores, "se han desoído las quejas, necesidades y aportaciones del colectivo". Por ello, se ha instado al consejero a emprender acciones "efectivas, eficientes y con prematura" para recuperar la "confianza" en el Sistema Andaluz de Salud (SAS).

Por último, Amama ha subrayado que "no se comprende que se dude en modo alguno de la existencia y gravedad de los hechos que se han puesto de manifiesto, insistiendo en que ni la asociación ni las mujeres que la conforman tienen ningún interés político, sea del signo que sea".