Amazon destaca una inversión de más de 1.200 millones en sus operaciones en Andalucía

El centro logístico de Amazon en Dos Hermanas (Sevilla), conocido como SVQ1, ha cumplido su quinto año de actividad. Se trata del único centro logístico robotizado de Amazon (ARS) en Andalucía y representa el "fuerte compromiso" de Amazon con la región, ya que desde que iniciara su actividad en la zona, la compañía ha destinado más de 1.200 millones de euros a sus inversiones en la región.

Así se recoge en una nota remitida por Amazon, en la que se indica que, según la consultora económica independiente Keystone Strategy, la inversión de Amazon en su conjunto ha contribuido con cerca de 900 millones de euros al PIB andaluz, consolidando a la empresa como un "agente clave en el desarrollo económico regional".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha intervenido este martes en el acto conmemorativo por el quinto aniversario de la apertura del centro de distribución de Amazon, en Dos Hermanas.

En la nota de la compañía se señala que el impacto de Amazon en la región se refleja también en la creación de empleo. Amazon emplea, en Andalucía, a más de 2.000 personas que se distribuyen entre el centro logístico de Amazon en Dos Hermanas (SVQ1), cuatro estaciones logísticas (Granada, Málaga, Cádiz y Sevilla) y un centro de Amazon Fresh, también en Dos Hermanas. En concreto, SVQ1 cuenta con una plantilla fija de más de 1.600 personas. Y busca incorporar, de cara a la campaña navideña, a 400 personas empleadas en régimen temporal.

Pero además de empleo directo, las actividades de Amazon en 2024 han impulsado la creación de más de 2.000 empleos indirectos y más de 600 empleos inducidos en sectores como la construcción, la logística y otros servicios profesionales.

Durante su intervención, Juanma Moreno ha manifestado que esto es una historia "una historia de éxito donde hemos participado, de alguna u otra manera, muchos actores y una historia de éxito que tiene que seguir continuando". "Creo que esta compañía no solamente tiene un enorme potencial por la capacidad de incorporación, de la digitalización, de la optimización de recursos, sino por el enorme talento que atesora, un talento que es, sin duda alguna, la mayor garantía que puede tener esta compañía en progresar", ha dicho.

Ha añadido que "tiene directivos sensatos y además capaces y con un profundo conocimiento de la situación" y los ha invitado a seguir creciendo en Andalucía. "No vais a encontrar una plataforma mejor si queréis comercio hacia el norte de África, hacia Marruecos, hacia la propia conexión con América y hacia la conexión a través del Estrecho Gibraltar hacia todo el Mediterráneo oriental", ha dicho.

Para Moreno, "Amazon representa esta nueva etapa que habla de inmediatez, globalidad y comodidad. Es, con toda justicia, uno de los nombres propios del cambio actual de los esquemas de funcionamiento del mundo". "Felicidades a Amazon, y que cumpla muchos más generando empleo de calidad, riqueza y bienestar en Andalucía, involucrando a los comerciantes y productores de aquí, y comprometiéndose con el futuro de nuestra tierra", ha expresado.

La directora general de Amazon en España, Ruth Díaz, ha expresado el compromiso constante de la compañía con Andalucía: "Lo reflejan nuestras inversiones, de 1.200 millones de euros, la aportación al PIB de la zona en cerca de 900 millones de euros, y la creación de empleo estable; cuando inauguramos este centro, hace un lustro, nos marcamos el objetivo de crear 1.000 puestos de trabajo permanentes".

"Hoy en día, la plantilla está compuesta por 1.600 personas empleadas. Me enorgullece especialmente comprobar cómo estamos contribuyendo al desarrollo del tejido empresarial andaluz, apoyando a numerosas pymes en su crecimiento y expansión, como MyHixel o La Fábrica del Cuadro, que hoy nos han acompañado en esta celebración", ha dicho Díaz.

COMPROMISO CON EL EMPLEO DE CALIDAD

Según se recoge en la nota de la compañía, "el impacto de la inversión de Amazon en Sevilla respalda la firme apuesta de la compañía con esta región". Amazon ofrece oportunidades laborales en más de 400 posiciones diferentes, desde perfiles de ingeniería informática, gestión financiera y especialización en robótica, hasta personas encargadas de las operaciones de empaquetado y envío de pedidos. Además, garantiza un "entorno de trabajo moderno y seguro, con salarios competitivos".

En Sevilla, el sueldo mínimo de entrada para puestos operativos supera los 1.500euro mensuales, sin necesidad de experiencia previa, según la compañía, que añade que a "esto se suma un paquete de beneficios desde el primer día valorado en más de 3.500 euros anuales, que incluye plan de pensiones, formación, seguro médico, descuentos en compras y permisos parentales ampliados y retribuidos".

Asimismo, Amazon destaca "un firme compromiso con el tejido empresarial regional", como un "aliado estratégico para las pymes andaluzas, ayudándoles a crecer, exportar y generar empleo gracias a la digitalización y el acceso a mercados internacionales".

Según Amazon, esto es percibido también por la sociedad andaluza puesto que, según el estudio de IPSOS, un 86% de los andaluces piensa que el comercio online puede beneficiar a pequeñas empresas y a tiendas físicas a mejorar su negocio. Actualmente, más de 2.500 pymes andaluzas venden sus productos a través de Amazon, alcanzando una cifra de exportación superior a los 135 millones de euros. Del conjunto total de estas pequeñas y medianas empresas andaluzas, más del 75% vende sus productos por lo menos en un país más allá de nuestras fronteras.

Además, las pymes andaluzas vendieron en total más de 13 millones de productos en la tienda de Amazon en 2024. Estos datos sitúan a Andalucía como la cuarta región a nivel nacional, tanto en número de pymes vendiendo en Amazon como en volumen de exportaciones. Al mismo tiempo, el "compromiso con el impulso al crecimiento local se pone también de manifiesto a través de programas como Hub Delivery". Actualmente, Amazon colabora con más de 500 propietarios de comercios locales en Andalucía en el reparto de pedidos a sus vecinos. Solo en Sevilla, ya son más de 150 pequeños comercios los que se han sumado al programa.

También en Andalucía Amazon apuesta por la sostenibilidad, según la nota, donde se indica que un "ejemplo de este compromiso es el centro logístico de Dos Hermanas, que cuenta con el techo solar in situ más grande de Amazon en Europa". Sus más de 13.000 paneles solares tienen una capacidad de producción equivalente al consumo eléctrico anual de más de 1.500 hogares españoles. Inversiones como esta acercan a Amazon a cumplir el objetivo de impulsar sus operaciones con energía 100% renovable en 2025, cinco años antes de lo inicialmente marcado.