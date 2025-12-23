Aminer incorpora al proveedor de servicios de perforación sueco Drillcon como nuevo socio

Aminer suma a Drillcon como nuevo socio. - AMINER

SEVILLA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer) ha incorporado como nuevo socio a Drillcon Group, un proveedor de servicios de perforación sueco con más de 60 años de experiencia en la industria minera y de infraestructuras.

Tal y como ha detallado la citada asociación en una nota, Fundada en 1963 en Suecia, donde mantiene su sede central, la compañía está presente en la península ibérica a través de Drillcon Iberia y Drillcon Perforaciones España, filiales que refuerzan su compromiso con el mercado español y portugués y "abren nuevas posibilidades de colaboración en el tejido minero nacional". Asimismo, cuenta con una "moderna flota de equipos de perforación, sistemas de monitorización de rendimiento y políticas robustas de seguridad, calidad y medioambiente".

Por su parte, para el presidente de Aminer, Enrique Delgado, "contar con Grupo Drillcon como socio abre una nueva vía para fortalecer nuestra comunidad empresarial en torno a una minería más eficiente y tecnológicamente avanzada". Además, Delgado ha destacado "su experiencia internacional, combinada con un compromiso claro con la sostenibilidad y la seguridad, encaja plenamente con los objetivos que defendemos".

En este sentido, el director general de Grupo Drillcon para España y Portugal, Pedro Martinez-Herrera Cuadrado, ha subrayado que su actividad se distingue por tres valores fundamentales como "innovación, compromiso y cooperación", que han sido "claves" para su posicionamiento como proveedor relevante en múltiples mercados, incluyendo Sudamérica, donde también desarrolla su actividad.