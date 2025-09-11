Amor (ATA) celebra el rechazo del Congreso a la reducción de la jornada laboral: "Un respiro para 900.000 autónomos"

Archivo - El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor Acedo, atiende a medios en Madrid en una imagen de archivo - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Lorenzo Amor, se ha felicitado por el rechazo del Congreso de los Diputados al proyecto del Ministerio de Trabajo para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales porque supone un "respiro importante para más de 900.000 autónomos y pequeñas empresas" de toda España.

Amor se ha pronunciado de este modo en declaraciones difundidas por ATA después de que el Pleno del Congreso rechazase este miércoles aprobase las enmiendas de totalidad que el PP, Vox y Junts han presentado para devolver al Gobierno el proyecto para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, lo que retira el proyecto estrella de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, del trámite parlamentario.

"Celebramos que el Congreso de los Diputados haya rechazado la reducción de jornada tal y como estaba planteado. Ha sido un respiro importante para más de 900.000 autónomos y pequeñas empresas que están viviendo un auténtico calvario con incremento de costes laborales, con incremento de presión fiscal de las trabas y las cargas que están apareciendo últimamente", ha asegurado el presidente de ATA.

Amor ha subrayado que, de haber salido adelante la reducción de la jornada laboral "tal y como está planteada, hubiera sido la puntilla para más de 900.000 autónomos que a duras penas están pudiendo mantener los empleos, incluso sus propias actividades".

"Nosotros apostamos por una reducción de jornada consensuada en los ámbitos del diálogo social y por dejar trabajar a la negociación colectiva sectorial para mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar", ha concluido el vicepresidente de CEOE.