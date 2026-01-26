Una "amplia programación educativa" para celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

La concejala de Igualdad y Educación, Encarnación González, presente en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

El Ayuntamiento de Granada, a través de la Concejalía de Educación, Empleo e Igualdad, celebra un año más el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora el 11 de febrero, con una "amplia programación educativa y divulgativa" dirigida al alumnado de los centros educativos del municipio.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, esta iniciativa se desarrolla en colaboración con la Red de Igualdad y Diversidad de los centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de Granada, que integran el Ipbln, IAA, EEA, EEZ, IGME e IACT.

En contexto, el eje central de esta conmemoración es la cuarta edición del Concurso '11 de febrero. Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia', que incluye un Concurso de Dibujo para Educación Primaria, un Concurso Mural para Educación Secundaria y un Concurso de Vídeo para Bachillerato y Formación Profesional, todos ellos dirigidos a alumnado de los centros educativos del municipio de Granada.

Por su parte, la concejala de Igualdad y Educación, Encarnación González, ha señalado que esta iniciativa forma parte de las políticas municipales "que impulsamos para promover la igualdad real entre mujeres y hombres desde edades tempranas, fomentando la participación de las niñas y jóvenes en ámbitos tradicionalmente masculinizados como la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación".

En este sentido, González ha subrayado que "el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia es una oportunidad para poner el foco en la necesidad de "generar referentes femeninos, visibilizar el talento de las mujeres investigadoras y despertar vocaciones científicas entre el alumnado", especialmente entre las niñas, que siguen encontrando barreras sociales y culturales para desarrollarse plenamente en este campo".

De este modo, el concurso surge, según ha apuntado la Administración local, con el objetivo de "visibilizar y reconocer el trabajo de 18 científicas que actualmente desarrollan su labor investigadora en los seis centros del CSIC de Granada".

Para ello, se han elaborado dos cuadernos biográficos, adaptados a los distintos niveles educativos, que permiten al alumnado "conocer de forma didáctica y cercana el objeto de sus investigaciones, su trayectoria profesional y los reconocimientos obtenidos a lo largo de su carrera".

Además, estas biografías estarán disponibles para la ciudadanía a través de 'mupis' instalados en diferentes ubicaciones de la ciudad, "reforzando así el carácter divulgativo de la iniciativa y acercando la ciencia y el papel de las mujeres investigadoras al conjunto de la sociedad granadina".

En esta línea, la concejala ha destacado que quieren que las niñas de Granada "puedan verse reflejadas en mujeres reales que hoy están investigando, innovando y aportando conocimiento desde nuestra ciudad", al tiempo que ha apostillado que "la ciencia necesita talento diverso, y desde el Ayuntamiento trabajamos para que ninguna niña descarte su futuro profesional por falta de oportunidades o de referentes".

Bajo este contexto, el Consistorio local ha afirmado que la participación en el concurso "es sencilla", puesto que los centros educativos interesados deberán presentar la hoja de participación a través del Registro Telemático del Ayuntamiento de Granada, dirigida al Servicio de Educación, utilizando alguno de los certificados electrónicos admitidos por la sede electrónica municipal.