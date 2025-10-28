Ampliación de horario en los cementerios de Jaén con motivo de la festividad de Todos los Santos

JAÉN 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los cementerios de San Fernando y de San Eufrasio, en Jaén, estarán abiertos en horario ininterrumpido de 9,00 a 19,00 horas con motivo de los días de Todos los Santos y los Difuntos, por los que también se ha habilitado un servicio extraordinario de autobús al primero, situado a las afueras.

Así lo ha indicado el alcalde, Julio Millán, en la visita que, junto al cuarto teniente de alcalde, Luis García Millán, y el concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, ha realizado este martes al camposanto de San Fernando, que "intensifica su puesta a punto para la visita masiva de familiares" con motivo de estas festividades.

En este sentido, ha explicado que se han reparado bajo nichos, se han arreglado varias calles que estaban en mal estado, se han realizado labores de bacheo y limpieza y embellecimiento general del camposanto. A ello ha sumado el cuidado de la limpieza, la pintura de muros y la recogida de basura derivada de la colocación de flores y otros adornos, así como la revisión de puntos de agua y la disposición de escaleras portátiles para subir a los puntos más altos.

Millán ha afirmado que este trabajo se realiza todo el año y ha destacado que las actuaciones para la puesta a punto de calles han tenido a su equipo de gobierno "como protagonista".

Al respecto, ha apuntado que ha sido "el único que en anteriores mandatos y en la actualidad ha procedido al arreglo de calles, nunca antes ejecutado", y ha anunciado que se procederá a una nueva intervención "en breve".

Por otra parte, con motivo de esta festividad, el Ayuntamiento ha establecido con Alsa, empresa concesionaria del autobús urbano, un servicio especial de transporte con diversas líneas y recorridos al cementerio de San Fernando.

La línea 13, del 27 al 31 de octubre, establece salidas desde la urbanización Azahar-avenida de Andalucía-plaza de la Libertad con un bus cada hora desde las 8,10 hasta las 18,05 horas. Y regreso desde el Cementerio, también cada hora, desde las 9,45 a las 19,45 horas.

El viernes, habrá salidas desde la plaza de la Libertad, desde las 9,15 a las 18,45, cada 30 minutos. Los regresos desde el cementerio, también cada media hora, se prevén de 9,30 a 19,00 horas. Además, estos usuarios podrán usar la citada línea 13 desde las 8,35 a las 17,35 horas con regreso vuelta desde las 9,20 a las 19,20 horas, cada 60 minutos.

El sábado, 1 de noviembre, se repiten los horarios y frecuencias señalados para el día anterior.