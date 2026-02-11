Ampliado hasta el 16 de febrero el Plan Alternativo de Transporte Madrid-Andalucía debido a la interrupción de la línea

Plan Alternativo de Transporte Madrid-Andalucía de Renfe. Imagen de Archivo - RENFE

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha ampliado hasta el 16 de febrero el Plan Alternativo de Transporte que estableció el pasado 20 de enero, tras la interrupción del servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), debido a la interrupción en la línea.

Renfe ha informado en su cuenta 'X' que los viajeros con billetes adquiridos con anterioridad al 18 de enero "deben de efectuar el cambio de billete, por el nuevo del Plan Alternativo, a través de los canales de venta habituales".

En concreto, ha detallado que el AVE Sevilla-Madrid, en ambos sentidos, circula con transbordo entre Córdoba y Villanueva de Córdoba y que "están habilitados cambios y anulaciones sin coste".

La previsión inicial era que la línea pudiera volver a estar operativa en unos 10 días naturales, pero "las condiciones climáticas han complicado la evolución de los trabajos".