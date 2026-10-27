Ana Mestre recibe al presidente de la CEA y destaca la contribución del tejido empresarial al desarrollo de Andalucía

La presidenta del Parlamento andaluz, Ana Mestre, y el presidente de la CEA, Javier González de Lara. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, ha recibido este martes en la sede de la Cámara al presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, en un encuentro institucional en el que ha puesto en valor la contribución de la organización al desarrollo económico y social de la comunidad.

En una nota, Ana Mestre ha valorado esta recepción como una oportunidad para reforzar la relación institucional con una entidad que representa a empresas y autónomos, de todos los sectores y tamaños, y que traslada a las administraciones las necesidades propuestas del tejido empresarial andaluz.

"Este encuentro nos permite escuchar a quienes representan a una parte fundamental de la economía andaluza. Conocer las necesidades de nuestras empresas y autónomos es importante para acercar la institución parlamentaria a la realidad de Andalucía", ha señalado la presidenta del Parlamento.

Asimismo, ha destacado la función de la CEA como interlocutora del tejido empresarial y su capacidad para representar la diversidad económica de las ocho provincias. "Las empresas y los autónomos generan empleo y oportunidades en nuestros municipios. La CEA desempeña una labor esencial al dar voz a sus inquietudes y propuestas, y al contribuir, desde el diálogo, al progreso de Andalucía", ha manifestado Ana Mestre.

La presidenta ha reafirmado la disposición del Parlamento de Andalucía a mantener una relación cercana con los agentes económicos y sociales. "La Cámara debe ser un espacio abierto a la escucha. El diálogo con las organizaciones empresariales nos ayuda a conocer mejor los retos de nuestra tierra y las oportunidades para su futuro", ha concluido Ana Mestre.