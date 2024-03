Ana Romero (PSOE) culpa el PP de impedir que los ayuntamientos de Córdoba tengan 48 millones adicionales para invertir

CÓRDOBA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Ana Romero ha culpado este viernes al PP de "impedir que los ayuntamientos de la provincia de Córdoba puedan destinar 48 millones de euros adicionales a inversiones en infraestructuras o equipamientos públicos, por su voto en contra en las Cortes al techo de déficit, un boicot que hace que la provincia pierda hasta 48 millones en sus presupuestos, de los que 20 millones corresponden a la capital".

Según ha informado el PSOE en una nota, Romero ha calificado la posición del PP como "muy grave, porque afectará directamente a las inversiones en servicios públicos para la ciudadanía", y ha puesto como ejemplo que, "con los 48 millones de euros que el PP ha impedido que se inviertan en la provincia de Córdoba se podrían haber construido un total de 535 viviendas de protección oficial para dar salida a la lista de espera de demandantes de viviendas públicas, sobre todo de jóvenes".

Además, ha insistido en que "es inconcebible que quienes tienen la responsabilidad de gobierno", como es el caso del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), o del alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), "se tiren piedras contra sus propios tejados, dado que, respectivamente, han perdido 200 millones de euros en inversiones para toda Andalucía y otros 20 millones para Córdoba".

"Con la cantidad que pierde la provincia de Córdoba, por ejemplo, se podrían construir más de 100 kilómetros de carril bici, o financiar la atención domiciliaria a personas mayores durante dos ejercicios", segú ha resaltado la parlamentaria socialista.

En cualquier caso, a Romero no le extraña esta forma de actuar del PP, porque es su "santo y seña", en el marco de "su política de confrontación permanente contra el Gobierno de España", buscando "sólo réditos políticos para intentar arañar votos, aunque perjudique la vida de la gente y a las instituciones que preside, como en este caso la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba o el Ayuntamiento de Córdoba capital, entre otros".

En esta línea, ha recriminado que tendremos "menos dinero en los presupuestos para inversiones en viviendas públicas, en equipamientos e infraestructuras por el 'me opongo a todo' del PP, por el 'no por el no' que marca Feijóo al frente del partido, que no ha dudado una vez más en unir sus votos a la ultraderecha de Vox en la votación del techo del gasto en las Cortes".

Para Romero, "lo peor de todo es que no hemos escuchado el pasado fin de semana ningún reproche de Juanma Moreno, ni de Salvador Fuentes, ni de José María Bellido al propio Feijóo, que estuvo en Córdoba confraternizando con los suyos, por el rechazo del PP al techo de gasto".

La parlamentaria cordobesa ha explicado que, "no sólo la capital pierde 20 millones en inversiones, sino municipios como Lucena, tendrá tres millones menos; Puente Genil, dos millones de euros menos, y Villanueva de Córdoba, Rute, Priego de Cordoba, Pozoblanco, Palma del Río, Montoro, Montilla, Fuente Palmera y Fernán Nuñez" ha visto como "se les prohíbe aumentar en un millón el techo de gasto en sus presupuestos por el voto en contra del PP".

"Esto lo deben saber todos los vecinos de todos los municipios, porque les afecta directamente" ha concluido Romero, quien ha asegurado que "el PP, que calla aunque sea perjudicial para la economía local, no se puede ir de rositas". Por ello, ha anunciado que el PSOE presentará mociones de "rechazo a este boicot" en todos los ayuntamientos de la provincia.