Andalucía acaba 2025 con una deuda de 40.721 millones, el 11,9% del total autonómico, y 2,1 puntos inferior a la media

Archivo - Edificio del Banco de España - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID/SEVILLA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha llegado al último trimestre de 2025 con una deuda de 40.721 millones, una cifra que supone el 11,9% del total autonómico, que es de 341.642 millones, según los datos que ha publicado este martes el Banco de España. La deuda andaluza crece un 0,47% interanual.

El peso de esa deuda sobre el PIB regional es de un 18,1% en Andalucía, que se sitúa en este sentido 2,1 puntos por debajo de la media autonómica, que es un 20,2%.

Según los datos del banco central español, esos 40.721 millones de cierre del trimestre no fueron el valor más alto del ejercicio 2025, por cuanto en el segundo trimestre la deuda llegó a ser de 41.442 millones, dato que representó el 19% de la riqueza regional. Andalucía comenzó el primer trimestre de 2025 con una deuda de 40.490 millones.

Para el conjunto de las comunidades autónomas en el cuarto trimestre de 2025 la deuda de las comunidades autónomas fue de 341.642 millones de euros (20,2% del PIB), con un crecimiento interanual del 1,7%.

Cinco comunidades mantuvieron su ratio de deuda sobre el PIB por debajo del umbral del 13%, valor de referencia establecido en la Ley de Estabilidad: Navarra (9,4%), Canarias (10,8%), Madrid (11,3%), País Vasco (11,5%) y Asturias (12,3%).

Por el contrario, las comunidades con mayores niveles relativos de deuda fueron la Comunidad Valenciana, que continúa liderando con una ratio del 40,7%, seguida de la Región de Murcia (31,2%), Castilla-La Mancha (28,3%) y Cataluña (28,2%).

La deuda de las administraciones públicas cerró 2025 en 1,698 billones de euros, lo que supone un incremento del 4,8% respecto al año anterior, pero ha registrado una caída en relación al PIB, hasta el 100,7%, lo que supone un punto porcentual menos que la tasa anotada en 2024 y su nivel más bajo desde 2020, según los datos publicados este martes por el Banco de España.

En términos absolutos, el saldo de la deuda (1,698 billones) aumentó en 77.652 millones de euros en el cuarto trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, un 4,8% más, al tiempo que registró un descenso del 0,7% respecto al récord registrado en el tercer trimestre.

El dato de diciembre no supera el máximo histórico alcanzado en septiembre, cuando la deuda pública española superó por primera vez los 1,700 billones de euros.

De este modo, la ratio de la deuda de las Administraciones Públicas según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) en relación al PIB nominal se situó en el 100,7% en diciembre de 2025, lo que supone un descenso de 0,9 puntos porcentuales respecto a hace un año.

Las previsiones del Gobierno situaban la deuda en el 101,4% del PIB en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP) de octubre de 2024, aunque fueron revisadas posteriormente al 101,7% en el Informe de Progreso Anual de 2025. No obstante, a medida que fue transcurriendo el año, desde el Ejecutivo ya dijo que la tasa se situaría finalmente más cerca al 101% del PIB.

De cara al futuro, el Gobierno estima que se situará en el 100,9% del PIB en el año 2026, aunque desde el Ministerio de Economía han confirmado que ahora mismo se están actualizando y revisando las previsiones macroeconómicas sobre las que se asentarán los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026, debido al impacto de la guerra en Irán y a las medidas anticrisis.

Más hacia adelante, el Gobierno estima una deuda del 100% en el 2027 y del 99,1% en 2028 para, más a largo plazo, caer al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041. Aunque sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles prudentes del 60% planteados por Bruselas.

LA DEUDA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CRECE UN 7,9%

En cuanto a la evolución de la deuda de los distintos subsectores de las Administraciones Públicas, el saldo de la deuda del conjunto de la Administración Central se situó en 1,563 billones de euros en diciembre de 2025, lo que representa el 92,6% del PIB. El crecimiento de la deuda de este subsector en términos interanuales fue del 4,9%.

Por otra parte, la deuda de las Administraciones de Seguridad Social se elevó a 136.179 millones, un 7,9% superior al observado un año antes y un 8,1% en términos del PIB. Según ha explicado el Banco de España, esta variación de la deuda se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar una parte sustancial de su desequilibrio presupuestario. Estos préstamos no afectan a la deuda del total del sector administraciones públicas por tratarse de operaciones financieras entre subsectores.

ZARAGOZA, CON LA CIFRA MÁS ELEVADA EN TÉRMINOS DE DEUDA POR HABITANTE

De su lado, la deuda de las Corporaciones Locales se situó en 20.729 millones de euros (1,2% del PIB), un 9,3% inferior a la del mismo período del año anterior. Dentro de este subsector, los ayuntamientos capitales de provincia concentraron 7.000 millones de euros, mientras los que no son capitales de provincia acumularon 10.000 millones de euros y el resto de corporaciones sumaron 4.000 millones.

En cuanto a los municipios con más de 300.000 habitantes, su deuda conjunta se redujo un 16,5% respecto al año anterior, hasta situarse en 4.500 millones de euros. Dentro de este grupo, el Ayuntamiento de Madrid continuó registrando el mayor volumen de deuda, con 1.600 millones de euros, seguido por Barcelona (1.300 millones) y Zaragoza (500 millones).

En términos de deuda por habitante, Zaragoza presentó la cifra más elevada con 767 euros, seguida de Barcelona (743 euros) y Murcia (523 euros). Por el contrario, las menores ratios de deuda por habitante correspondieron a Las Palmas de Gran Canaria, que no tiene deuda, a Alicante, con 62 euros, y a València, con 83 euros.

POR INSTRUMENTOS

En cuanto a la evolución de la deuda por instrumentos y plazos, la deuda materializada en valores a largo plazo experimentó un crecimiento interanual del 5,1%, mientras que los préstamos a más de un año aumentaron en un 7,2% con respecto a diciembre de 2024. Por su parte, la tasa de variación interanual en el cuarto trimestre de 2025 de los instrumentos a corto plazo presentó una reducción del 3,5%.

Atendiendo a la distribución del saldo de la deuda según este desglose de instrumentos, en diciembre de 2025 la deuda se encontraba materializada principalmente en pasivos a largo plazo, al representar un 94,8% del total, siendo especialmente significativo el peso de los valores a largo plazo con un 84,8%, mientras que el porcentaje de la deuda a corto plazo era de un 5,2%.